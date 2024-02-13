МВД объявило в розыск премьера Эстонии
Премьер Эстонии Кая Каллас объявлена в розыск в России, свидетельствуют данные сайта МВД. В базе МВД указано, что Кая Каллас родилась 17 июня 1977 года в Таллине. Глава эстонского правительства родилась 18 июня того же года в том же городе. В базе размещена фотография эстонского премьера.
Каллас «разыскивается по статье УК», конкретную статью МВД в базе обычно не указывает.
Политик летом 2022 года заявила, что в стране уберут «из публичного пространства» все советские памятники.
В розыск также объявлен Таймар Петеркоп — госсекретарь Эстонии. Конкретная причина не указана.
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