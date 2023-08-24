Премьер Эстонии объяснила, почему компания ее мужа работает с Россией

ERR накануне сообщил, что частично принадлежащая мужу Каи Каллас фирма Stark Logistics до сих пор продолжает вести бизнес с Россией. Премьер сослалась на слова мужа, что в России у компании остался только один клиент

Кая Каллас (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, неоднократно призывавшая к экономической изоляции России, комментируя расследование о работе принадлежащей ее мужу компании с Россией, заявила, что ей нечего скрывать, передает Bloomberg.

23 августа ERR сообщил, что компания Stark Logistics, в которой муж эстонского премьера Кристьян Крааг владеет 24%, продолжает занимается перевозкой грузов между Эстонией и Россией, несмотря на публичные заявления о прекращении этой работы. Как отмечают журналисты, в компании по-прежнему есть менеджер по логистике с Россией, а Stark Logistics продолжает транспортировку товаров в эту страну. Крааг сообщил ERR, что компания не отправляет новых грузов в Россию, а лишь завершает старые контракты. По его словам, бенефициарами этих поставок не являются граждане России. На вопрос, планирует ли Stark Logistics прекратить вести дела с Россией, Крааг заявил: «У нас есть только один эстонский клиент, которому мы помогаем выполнить его предыдущие, действительные и законные международные контракты с Россией, и это AS Metaprint. Создание новых отношений с клиентами для поставок в Россию не ведется».

После выхода расследования президент Эстонии Алар Карис заявил, что этот эпизод негативно скажется на имидже страны. «Общество ожидает объяснений от премьер-министра», — заявил Карис.

Спустя сутки Каллас заявила, что «не имеет ни малейшего представления о бизнесе мужа», и подчеркнула, что у него нет клиентов из России, а ей нечего скрывать. «Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что вся торговля и бизнес с Россией должны прекратиться до тех пор, пока продолжается российское вторжение в Украину. Мой муж имеет долю в логистической компании. Он объяснил, что эта компания помогает одному из его эстонских клиентов прекратить свою производственную деятельность в России в соответствии с законом и санкциями. Все дальнейшие вопросы придется адресовать этим компаниям», — отметила премьер.

Кая Каллас занимает пост премьер-министра Эстонии с января 2021 года. В мае ее Партия реформ Эстонии вновь получила большинство мест в парламенте. Каллас активно выступает в поддержку Украины и является инициатором серии ограничительных мер ЕС против России. Она также выступала за резкое увеличения военных расходов и за демонтаж в стране советских памятников.

В декабре 2022 года Каллас заявила новостному порталу Delfi, что между государственными компаниями Эстонии и Россией не должно быть никаких деловых отношений. Каллас подчеркнула, что не считает правильным, чтобы государственная железнодорожная транспортная компания Operail начала перевозку российского никеля, который не попадает под санкции, в Финляндию. «[Правительство] дало четкие указания, что ни Operail, ни какая-либо другая эстонская государственная компания не должны иметь никаких дел с Россией», — сказала премьер-министр.