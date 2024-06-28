Критикующая политику России Каллас сменит Борреля во главе дипломатии ЕС

Лидеры стран ЕС утвердили кандидатуру Каи Каллас на должность верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности. Чем известна премьер Эстонии и почему настроена резко против России — в материале РБК

Кая Каллас (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

27 июня лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали назначения на ключевые должности в структурах союза, преодолев недовольство Венгрии и Италии, вызванное тем, что представители правых сил, увеличивших свое присутствие в Европарламенте по итогам июньских выборов, в руководстве ЕС позиций не получили.

На должность главы Еврокомиссии рекомендована представительница центристов («Европейская народная партия», EPP) Урсула фон дер Ляйен; это будет ее второй срок на этом посту. Возглавлявшего с 2019 года Евросовет Шарля Мишеля сменит 63-летний социалист, экс-премьер Португалии Антониу Кошта. Действующая премьер-министр Эстонии 46-летняя Кая Каллас, которая представляет либеральную еврофракцию «Renew Europe», как и ожидалось, получила номинацию на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который отвечает за внешнюю политику ЕС.

«Для меня большая честь быть номинированной на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Ваше доверие много значит», — написала Каллас в соцсети X.

Выборы в Европарламент, проходившие с 6 по 9 июня, стали первыми после Brexit. Жители 27 стран Евросоюза выбрали 720 депутатов на пятилетний срок. Консерваторы (центристы), которых представляет Европейская народная партия (EPP), финишировали первыми: согласно предварительным результатам, они получат 190 из 720 мандатов. Вторым (136 мест) остался «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D), к которому принадлежит Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, показавшая на этих выборах свой наихудший результат в истории (13,9%). Правые и ультраправые существенно улучшили свое положение: во Франции, Австрии и Италии они пришли первыми, а в Германии обогнали партии правящей коалиции. Две самые правые еврофракции — «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) и «Идентичность и демократия» (ID) получат в Европарламенте в сумме 134 места. Однако в коалицию они не вступили.

Чем занимается глава европейской дипломатии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности — одна из ключевых должностей в союзе. С 2019 года этот пост занимает Жозеп Боррель, глава МИД Испании в 2018–2019 гг., который состоит в Партии европейских социалистов (еврофракция «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», S&D).

Глава евродипломатии вносит предложения о формировании общей внешней политики и политики безопасности, а также обеспечивает выполнение решений, принятых ЕС и Советом ЕС (министрами стран-членов блока). К его полномочиям относится проведение ежемесячных встреч глав МИД участников ЕС, которые на определяют приоритеты и основные принципы внешней политики союза. Верховный представитель таже обеспечивает последовательность и согласованность действий ЕС на внешней арене. Например, Боррель, будучи одним из главных защитников палестинцев во время войны в секторе Газа, повлиял на смягчение риторики главы ЕК фон дер Ляйен, которая после обострения конфликта осенью 2023-го выступила с односторонней поддержкой Израиля.

Назначение верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности — прерогатива Евросовета. Оно принимается квалифицированным большинством и должно быть согласовано с главой Еврокомиссии. Хотя все 27 лидеров присутствуют на переговорах по определению кандидатур на ключевые должности в ЕС, в реальности группа, принимающая решение, гораздо меньше. В этом году в нее вошли шесть участников от трех политических сил — центристов, социалистов и либералов. Евросовет также может принять решение о прекращении полномочий верховного представителя, — опять же квалифицированным большинством. Официально глава европейской дипломатии вступает в должность после того, как к работе приступает новый состав Еврокомиссии (предположительно, с 1 декабря).

Как отмечает Politico, правила избрания нового руководства ЕС в значительной степени неписанные. Лидерам стран союза нужно только «принять во внимание» результаты европейских выборов, которые в этом году привели к тому, что новый Европарламент стал значительно более консервативным и евроскептичным, чем предыдущий. При этом высшие должности в ЕС должны быть пропроционально разделены между различными регионами.

Чем объясняется критическое отношение Каллас к России

Каллас хотела претендовать на пост главы Еврокомиссии, но отказалась от этой идеи. Источник Politico говорил, что премьера Эстонии не хотели видеть на этом посту из-за слишком резкого отношения к России. «Мы действительно поставим на эту должность кого-то, кто предпочитает есть россиян на завтрак?» — задавался риторическим вопросом собеседник издания. После этого Каллас выложила на своей странице в X (бывший Twitter) фотографию своего утреннего рациона — мюсли и чай.

Как уточняет The Economist, некоторые европейские лидеры до сих пор опасаются, что Каллас будет уделять слишком много внимания конфликту с Россией в ущерб отношениям с остальным миром. В то же время издание признает, что военная операция России на Украине повысила международный авторитет Каллас. Считается, что восточноевропейские дипломаты особенно поддерживают идею привнесения собственной точки зрения в дипломатию ЕС, в которой долгие годы доминировали западные европейцы.

Каллас — сторонница крайне резкого курса в отношении Москвы; в феврале она была объявлена МВД России в розыск за решения демонтировать в Эстонии памятники советского периода. Каллас также призывала Европу и НАТО готовиться к конфликту с Россией: в интервью The Times она заявила со ссылкой на данные эстонской разведки, что столкновение может произойти через три—пять лет. И отметила, что Россия рассматривает балтийские страны как «наиболее уязвимую часть» блока и может предпринять враждебные действия в их отношении.

Президент России Владимир Путин сейчас исключает конфликт с НАТО.

Reuters отмечает, что Каллас превратила небольшую страну с населением 1,4 млн человек в одного из самых крупных военных доноров Украины, если учитывать расходы в расчете на душу населения. Она также пообещала выделить 0,25% ВВП в 2024-2027 годах в качестве военной помощи Киеву. «Если бы все страны сделали то же самое, это привело бы к победе Украины», — говорит Каллас. Впрочем, в рейтинге самых больших друзей и сторонников Украины, составленном местным изданием Focus в январе, Каллас заняла лишь девятую позицию, не обогнав даже канцлера ФРГ Олафа Шольца, которого часто критикуют за нерешительность в вопросе военных поставок.

Каллас последовательно выступает за усиление санкций против России и расширению мер по борьбе с их обходом. В 2022 году эстонский премьер выступила за запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, отметив, что посещение Европы — это привилегия, а не неотъемлемое право человека.

Отношение Каллас к России отчасти может быть обусловлено историей ее семьи. Мать Каллас Кристи в шестимесячном возрасте вместе с матерью и бабушкой была вместе со многими другими эстонцами депортирована в Сибирь (в Красноярский край) в марте 1949 года. Лишь через 10 лет Кристи и ее родные вернулись в Эстонию. «Россия не изменилась. Это зло живет в России», — сказала премьер Эстонии в прошлом году. Сама она родилась в Таллине в 1977 году. Как уточняет The Economist, ее семья в советский период действовала прагматично: ее отец Сийм Каллас был членом КПСС, директором эстонского республиканского отделения Сбербанка СССР с 1979 по 1986 годы. В 1990-е он проявил себя как убежденный сторонник независимости республики, вышел из компартии, основал либеральную Партию реформ и стал первым главой национального банка независимой Эстонии. Позднее он дважды входил в правительство, а с 2004 по 2014 годы занимал пост вице-президента Еврокомиссии.

Какие перспективы у Каллас на новой позиции

Кая окончила в 1999 году юридический факультет Тартуского университета со степенью бакалавра в области права. Сначала она не хотела иметь ничего общего с политикой и посвятила около 10 лет работе в юриспруденции, специализируясь на европейском антимонопольном законодательстве. В 2010 году получила степень EMBA по экономике в Эстонской школе бизнеса, и в этом же году присоединилась к основанной отцом Партии реформ. В 2011 году Каллас была избрана от нее в эстонский парламент (Рийгикогу). Мандат в Европарламенте она получила в 2014 году и вошла в комитет по промышленности, исследованиям и энергетике, а также была заместителем председателя делегации в комитете по парламентскому сотрудничеству ЕС-Украина, членом делегации в Парламентской ассамблее и делегации по отношениям с США.

В апреле 2018 года Каллас стала председателем Партии реформ. На парламентских выборах 2019 года партия выиграла, получив 34 из 101 места в Рийгикогу. После этого тогдашний президент Керсти Кальюлайд предложила Каллас сформировать правительство, выдвинув ее кандидатуру на пост премьер-министра. Однако Партия реформ не смогла сформировать коалицию, и правительство возглавил центрист Юри Ратас. После отставки его кабинета в январе 2021-го из-за коррупционного скандала Кальюлайд вновь предложила Каллас приступить к формированию кабинета. На этот раз Каллас сумела заручиться поддержкой парламента и стала первой женщиной — премьер-министром Эстонии, причем половина ее кабинета — женщины: семь из 14 министров.

На выборах 2023 года партия Каллас, выступающая за поддержку Украины и за антироссийские санкции, резкое увеличения военных расходов, а также демонтаж в стране советских памятников, улучшила свой результат, получив на три места больше. Однако всего несколько месяцев спустя, в августе, эстонский портал ERR сообщил, что компания, частично принадлежащее супругу премьер-министра Арво Халлику, зарабатывает миллионы евро на грузоперевозках в Россию. Оппозиция призвала к отставке Каллас, однако она сумела удержаться во главе кабинета. Более того, в сентябре 2023-го супруг Каллас через адвоката потребовал возмещения морального ущерба от бывшего преподавателя Тартуского университета, изложившего в газетной публикации свою точку зрения на скандал, связанный с бизнесом Халлика в России, и получил от него извинения и компенсацию в размере €1500.

Каллас продолжила либеральные реформы, в том числе инициировала непопулярный в достаточно консервативной Эстонии закон, разрешающий однополые браки.

Как отмечает The Economist, во многих отношениях Каллас кажется идеально подходящей для должности главы евродипломатии, поскольку является ярой защитницей либерализма и Европы. В то же время, оговаривается издание, ее работа в этой должности может стать разочарованием — разногласия между членами ЕС по многим вопросам часто выглядят так, что согласие в Европе недостижимо в принципе, а Каллас не всегда отличается дипломатичностью и часто привносит в политику личные эмоции.