Глава МИД России Сергей Лавров: договор с Украиной будет зависеть от хода боевых действий

Лавров рассказал, от чего будут зависеть параметры договора с Украиной

Положения мирного договора будут определяться текущей на момент его заключения военной обстановкой, пояснил глава МИД. При этом он выразил уверенность, что идущие сейчас боевые действия завершатся таким документом

Параметры договора между Россией и Украиной, который завершит активные боевые действия, будут определяться актуальной военной ситуацией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра». Расшифровка интервью опубликована на сайте МИД.

«Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью», — сказал он.

Министр также рассказал, что Россия учла замечания Киева в обновленной версии договора, однако пока не получила ответа. «Неделю назад, после очередной видеоконференции мы передали им обновленную версию договора, которая уже учитывала их последующие комментарии. Как это обычно и бывает. Неделю ждем», — пояснил он.

Лавров напомнил, что после встречи с украинской делегацией в Стамбуле российская сторона получила предложения Киева по параметрам договора. По словам Лаврова, это были еще не положения договора, но их «наброски». «Оперативно переложили эти тезисы на «договорный жанр» и передали проект нашим украинским коллегам. Тогда они представили нам свои контр-идеи, которые радикально отличались от того, что было сделано в Стамбуле. Огромный шаг назад», — прокомментировал он.

В ответ на вопрос, ужесточила ли в этот момент свою позицию Украина, глава МИД пояснил, что делегация «отыграла назад» от тех позиций, которые Москва была готова взять за основу.

На прошлой неделе Лавров заявил, что переговоры с Украиной по вопросу мирного договора продвигаются «медленно-медленно». По его мнению, Киев проявляет недоговороспособность и несостоятельность, а заявления украинских властей «наводят на мысли, что им эти переговоры совсем не нужны и они смирились со своей судьбой».

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В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский озвучил свое видение возможного документа. По его мнению, он может состоять из двух частей: договора о гарантиях безопасности для Украины и договора, закрепляющего отношения Украины и России.

Киев также ставил условием для заключения мирного договора вывод российских войск на позиции по состоянию на 23 февраля. При этом должен действовать режим прекращения огня, гуманитарные коридоры должны работать в безопасном режиме, должен проводиться обмен пленными и погибшими.

После вывода российских войск Киев будет готов обсуждать с Москвой вопросы членства в НАТО и статус Крыма, говорил Зеленский.