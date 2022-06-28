Макрон и Шольц заявили, что G7 продолжит наращивать давление на Россию

Запад продолжит «увеличивать экономические и политические издержки» российских властей, заявили лидеры Германии и Франции по итогам саммита G7. И Шольц, и Макрон отметили, что «Россия не должна победить»

Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (слева направо) (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Санкции против России будут действовать так долго, как это потребуется, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» в Эльмау, передает BFM TV.

«Россия <...> не должна победить. Наша поддержка Украины и наши санкции против России будут сохраняться столько, сколько будет необходимо», — сказал Макрон.

О том, что Запад продолжит наращивать давление на Москву, по итогам саммита G7 сообщил и канцлер Германии Олаф Шольц. Он, как и Макрон, заявил, что «Россия не должна выиграть» этот конфликт.

«Большая семерка» по-прежнему едина в своей поддержке Украины. Мы будем продолжать поддерживать и увеличивать экономические и политические издержки <...> для президента [России Владимира] Путина и его режима», — сказал канцлер.

Саммит «Большой семерки» (неформальное объединение, в которое входят Британия, Германия, Франция, США, Италия, Канада и Япония) в этом году проходил с 26 по 28 июня в Замке Эльмау в Баварских Альпах. По итогам переговоров лидеры стран — участниц G7 заявили, что намерены продолжать вводить «адресные санкции» против России. В частности, как сообщил президент США Джо Байден, речь идет о запрете импорта российского золота. Кроме того, «Большая семерка» рассматривает возможность ввести потолок цен на российский газ, чтобы сократить доходы Москвы от экспорта энергоресурсов, узнал Bloomberg.

В Кремле западные санкции против России неоднократно называли незаконными. Говоря о возможном ограничении цен на российский газ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос нужно обсуждать с «Газпромом». Что касается будущего запрета на импорт российского золота, то рынок драгоценных металлов достаточно большой, объемный и очень разнообразный», отметил он. И, как и с другими товарами, если один рынок перестает быть привлекательным из-за незаконных решений, происходит «переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические режимы», сказал пресс-секретарь.