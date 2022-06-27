G7 заявила о намерении сократить доходы России от продажи золота
«Большая семерка» будет отрезать Россию от участия в мировых рынках, ограничивать ее доходы, в том числе от золота, говорится в совместном заявлении лидеров стран-участниц.
«Мы будем продолжать изучать новые пути для изоляции России от участия в мировых рынках и для пресечения уклонения [от санкций]. Мы решительно настроены сократить доходы России, в том числе от золота. Мы также будем продолжать бороться с уклонением [от санкций] и деятельностью по их восполнению», — говорится в документе.
Лидеры стран G7 также изучат варианты оказания Украине гуманитарной помощи и поддержки в восстановлении, в том числе с использованием замороженных российских активов.
Помимо этого в «Большой семерке» намерены продолжать вводить «адресные санкции» против России. «Мы согласуем и расширим адресные санкции для дальнейшего ограничения доступа России к ключевым промышленным производствам, сервисам и технологиям, производимым нашими экономиками, в частности к тем, которые поддерживают российскую промышленную базу [производства] вооружений и сектор технологий», — сказано в заявлении.
Россия — один из крупнейших экспортеров золота. По данным Минфина, в 2021 году российские золотодобывающие компании произвели 346,4 т золота. Примерно 87% этого объема, или 302,2 т, пошло на экспорт, который принес $17,4 млрд, согласно статистике ФТС.
Накануне, 26 июня, президент США Джо Байден сообщил, что «Большая семерка» (объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Соединенные Штаты, Францию и Японию) запретит импорт российского золота. Санкции будут распространяться на новую добычу драгоценного металла, но не затронут золото российского происхождения, которое ранее экспортировалось из России. Вслед за G7 возможность введения запрета на импорт российского золото рассмотрит и Евросоюз.
В Кремле, говоря об угрозе блокировки импорта золота из России, отметили, что «рынок драгоценных металлов достаточно большой, объемный и очень разнообразный», передает «РИА Новости». И, как и с другими товарами, если «один рынок теряет свою привлекательность» в связи с незаконными решениями, происходит «переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические режимы», отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.