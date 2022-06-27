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Политика ,  
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Как лидеры «большой семерки» встретились в Альпах. Фоторепортаж

Очередной саммит G7 в прошел в замке Элмау в баварских Альпах. На фоне событий на Украине участники встречи постарались продемонстрировать единство и дружеский характер встречи. Переговоры дополнялось прогулками по горной долине и встречами жен мировых лидеров.

В Баварии прошел очередной саммит G7. Что осталось за кадрами официальных переговоров - в фоторепортаже РБК
Фото:Stefan Rousseau / REUTERS
Фото: Stefan Rousseau / REUTERS

Очередной саммит G7 на этот раз прошел в баварском замке Элмау, недалко от Гармиш-Партенкирхена. Лидеры семи стран, к которым присоединились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также глава Евросовета Шарль Мишель, получили возможность сфотографировать на фоне летних Альп.

Фото:Lukas Barth / AP
Фото: Lukas Barth / AP

Президент США Джо Байден появился перед коллегами в солнцезащитных очках. По словам очевидцев, больше всего он этим впечатлил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.


 
Фото:Leonhard Foeger / AP
Фото: Leonhard Foeger / AP

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предпочли разговаривать во время прогулки по окрестностям замка Элмау.

Фото:John MacDougall / REUTERS
Фото: John MacDougall / REUTERS

Для переговоров в замке Элмау подготовили круглый стол

Фото:Brendan Smialowski / AP
Фото: Brendan Smialowski / AP

Приехать в летнюю Баварию некоторые руководители решили со своими супругами. На фотографии Олаф Шольц и его жена Бритта Эрнст приветствуют Эмманюэля и Брижитт Макрон.

Фото:Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Олаф Шольц с супругой Бриттой Эрнст и Джо Байден на открытии саммита G7.

Фото:Stefan Rousseau / Reuters
Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Борис Джонсон жестами дополняет свои высказывания в ходе встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Фото:Michael Kappeler / dpa / ТАСС
Фото: Michael Kappeler / dpa / ТАСС

Олаф Шольц и Джо Байден любуются баварскими Альпами перед началом двухсторонней встречи в рамках саммита G7.

Теги
мультимедиа G7 саммит

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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