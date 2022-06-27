Как лидеры «большой семерки» встретились в Альпах. Фоторепортаж
Очередной саммит G7 в прошел в замке Элмау в баварских Альпах. На фоне событий на Украине участники встречи постарались продемонстрировать единство и дружеский характер встречи. Переговоры дополнялось прогулками по горной долине и встречами жен мировых лидеров.
В Баварии прошел очередной саммит G7. Что осталось за кадрами официальных переговоров - в фоторепортаже РБК
Очередной саммит G7 на этот раз прошел в баварском замке Элмау, недалко от Гармиш-Партенкирхена. Лидеры семи стран, к которым присоединились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также глава Евросовета Шарль Мишель, получили возможность сфотографировать на фоне летних Альп.
Президент США Джо Байден появился перед коллегами в солнцезащитных очках. По словам очевидцев, больше всего он этим впечатлил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предпочли разговаривать во время прогулки по окрестностям замка Элмау.
Для переговоров в замке Элмау подготовили круглый стол
Приехать в летнюю Баварию некоторые руководители решили со своими супругами. На фотографии Олаф Шольц и его жена Бритта Эрнст приветствуют Эмманюэля и Брижитт Макрон.
Олаф Шольц с супругой Бриттой Эрнст и Джо Байден на открытии саммита G7.
Борис Джонсон жестами дополняет свои высказывания в ходе встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Олаф Шольц и Джо Байден любуются баварскими Альпами перед началом двухсторонней встречи в рамках саммита G7.