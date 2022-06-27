Как лидеры «большой семерки» встретились в Альпах. Фоторепортаж

Очередной саммит G7 в прошел в замке Элмау в баварских Альпах. На фоне событий на Украине участники встречи постарались продемонстрировать единство и дружеский характер встречи. Переговоры дополнялось прогулками по горной долине и встречами жен мировых лидеров.

В Баварии прошел очередной саммит G7. Что осталось за кадрами официальных переговоров - в фоторепортаже РБК