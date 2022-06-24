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Заниматься «гипотетическими рассуждениями» о национализации «Северного потока — 2» нет смысла, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию Spiegel о планах Минэкономики ФРГ отрезать германский участок от остальной части газопровода и подключить его к плавучему терминалу СПГ.

«Если будут конкретные действия. в первую очередь это будет работа для юристов», — добавил представитель Кремля. По его словам, сейчас, не имея официальных заявлений, оценить информацию невозможно.

Spiegel пишет, что власти Германии собираются отрезать участок, уже являющейся частью газотранспортной системы, и поставлять по нему газ из терминала на юг страны. При этом издание отмечает, что в осуществлении плана могут помешать экологические нормы ЕС, которые затянут сертификацию таких изменений, и статус оператора проекта — зарегистрированной в Швейцарии Nord Stream 2.

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