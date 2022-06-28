Арестованная «суперъяхта Керимова» прибыла в Калифорнию
После остановки на Гавайях конфискованная суперъяхта Amadea, которую власти США связывают с российским миллиардером и сенатором Сулейманом Керимовым, вошла в порт Сан-Диего в Южной Калифорнии. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление американского Минюста.
«Успешный захват и транспортировка Amadea были бы невозможны без экстраординарного сотрудничества со стороны наших иностранных партнеров в глобальных усилиях по обеспечению соблюдения санкций США, введенных в ответ на неспровоцированную и неоправданную войну России в Украине», — заявили в министерстве.
По данным телеканала, судно останется под надзором правительства США до официальной конфискации и последующей продажи. В настоящее время на нем поднят американский флаг.
Полиция Фиджи задержала суперъяхту Amadea 14 апреля, после того как судно вошло в исключительную экономическую зону государства после 18-дневного перехода из Мексики, который оно совершило под флагом Каймановых островов.
В начале мая Верховный суд Фиджи разрешил конфисковать Amadea по ордеру США. 7 июня суд постановил, что суперъяхта должна быть вывезена Соединенными Штатами, так как для островного государства являются «пустой тратой» средства, необходимые на содержание судна во время длительных юридических споров. Спустя неделю 106-метровая яхта пришвартовалась в административном центре штата Гавайи городе Гонолулу.
ФБР заявило, что эксплуатационные расходы на судно стоимостью более $300 млн составляют от $25 до $30 млн в год, и Соединенные Штаты будут платить за содержание судна после того, как оно будет конфисковано.
После начала Россией спецоперации на Украине США ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций. В начале марта Минюст США объявил о создании межведомственной целевой группы KleptoCapture, в задачи которой входит обеспечение соблюдения санкций и экспортных ограничений против России, а также борьба с «коррумпированными российскими олигархами». Группа будет изучать способы обхода ограничительных мер и антиотмывочного законодательства США и заниматься розыском их активов.
На сайте немецкой судостроительной компании Lürssen сообщается, что яхта Amadea была построена на верфи в Гамбурге. Ее длина — 106 м, на ее борту восемь кают, обслуживанием судна занимаются 36 человек. Портал Superyacht Fan оценивает стоимость яхты в $325 млн, а ее владельцем называет «неизвестного миллиардера».