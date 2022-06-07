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Война санкций ,  
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Суд Фиджи предписал США забрать связанную с российским бизнесменом яхту

Суд на Фиджи разрешил США забрать яхту Amadea, которую ФБР считает связанной с попавшим под санкции Сулейманом Керимовым. Защита настаивает, что владелец судна — бизнесмен Эдуард Худайнатов, которого в санкционном списке нет
Суперяхта &laquo;Амадея&raquo;&nbsp;в Лаутоке, Фиджи
Суперяхта «Амадея» в Лаутоке, Фиджи (Фото: Reuters)

Верховный суд Фиджи постановил, что суперъяхта Amadea, связанная с Россией, должна быть вывезена Соединенными Штатами, так как для островного государства являются «пустой тратой» средства, необходимые на содержание судна во время делительных юридических споров, сообщает Reuters.

Яхта Amadea была задержана полицией Фиджи 14 апреля, после того как 106-метровое судно вошло в исключительную экономическую зону государства после 18-дневного перехода из Мексики, который оно совершило под флагом Каймановых островов. США связывали яхту с российским миллиардером и сенатором Сулейманом Керимовым и добивались ее конфискации в рамках введенных против него санкций.

Арестованное в Европе имущество российских бизнесменов. Фотогалерея
Фотогалерея 

ФБР заявило, что эксплуатационные расходы на судно стоимостью более $300 млн составляют от $25 до $30 млн в год, и Соединенные Штаты будут платить за содержание судна после того, как оно будет конфисковано. Верховный суд Фиджи разрешил конфисковать Amadea по ордеру США 3 мая.

В то же время компания Millemarin Investment Limited заявила, что является настоящим владельцем суперъяхты, а представляющий ее адвокат защиты Файзал Ханифф попросил суд приостановить решение до апелляции на это решение. Он также заявил в суде, что яхта не имеет отношения к Керимову, а принадлежит другому российскому предпринимателю — владельцу «ННК-Ойл» Эдуарду Худайнатову.

Правительство Фиджи оплачивало содержание яхты, пока апелляция рассматривалась в суде.

Во вторник, 7 июня, Верховный суд вынес решение, согласно которому общественные интересы требуют, чтобы яхта «выплыла из вод Фиджи», поскольку ее стоянка «дорого обходится правительству Фиджи». Суд также указал, что яхта вошла в воды государства, не имея соответствующего разрешения, в надежде, вероятно, избежать уголовного преследования со стороны США.

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«Вопросы, касающиеся отмывания денег и прав собственности», должны решаться в суде США, инициировавшем разбирательство, указал Верховный суд Фиджи. Адвокат Millemarin Investment Limited Фейзал Ханифф отказался комментировать Reuters приговор.

РБК направил запрос представителю Худайнатова.

С 24 февраля, когда президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине, западные страны ввели против России многочисленные санкции. Уже 2 марта Минюст США объявил о создании межведомственной целевой группы KleptoCapture, в задачи которой входит обеспечение соблюдения санкций и экспортных ограничений против России, а также борьба с «коррумпированными российскими олигархами». Группа будет изучать способы обхода ограничительных мер и антиотмывочного законодательства США и заниматься розыском их активов.

На сайте немецкой судостроительной компании Lürssen сообщается, что яхта Amadea была построена на верфи в Гамбурге. Ее длина — 106 м, на ее борту восемь кают, обслуживанием судна занимаются 36 человек. Портал Superyacht Fan оценивает стоимость яхты в $325 млн, а ее владельцем называет «неизвестного миллиардера».

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Фиджи суперъяхта Сулейман Керимов
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