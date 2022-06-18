Reuters узнал о прибытии «связанной с Керимовым» суперъяхты на Гавайи
Конфискованная суперъяхта Amadea, которую власти США связывают с российским миллиардером и сенатором Сулейманом Керимовым, прибыла на Гавайи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов Refinitiv Eikon.
По данным агентства, 106-метровая яхта пришвартовалась в административном центре штата Гавайи городе Гонолулу днем 16 июня.
Яхта Amadea была задержана полицией Фиджи 14 апреля, после того как судно вошло в исключительную экономическую зону государства после 18-дневного перехода из Мексики, который оно совершило под флагом Каймановых островов.
Верховный суд Фиджи разрешил конфисковать Amadea по ордеру США 3 мая. 7 июня Верховный суд Фиджи постановил, что суперъяхта должна быть вывезена Соединенными Штатами, так как для островного государства являются «пустой тратой» средства, необходимые на содержание судна во время делительных юридических споров.
ФБР заявило, что эксплуатационные расходы на судно стоимостью более $300 млн составляют от $25 до $30 млн в год, и Соединенные Штаты будут платить за содержание судна после того, как оно будет конфисковано.
После начала Россией спецоперации на Украине США ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций. 2 марта Минюст США объявил о создании межведомственной целевой группы KleptoCapture, в задачи которой входит обеспечение соблюдения санкций и экспортных ограничений против России, а также борьба с «коррумпированными российскими олигархами». Группа будет изучать способы обхода ограничительных мер и антиотмывочного законодательства США и заниматься розыском их активов.
На сайте немецкой судостроительной компании Lürssen сообщается, что яхта Amadea была построена на верфи в Гамбурге. Ее длина — 106 м, на ее борту восемь кают, обслуживанием судна занимаются 36 человек. Портал Superyacht Fan оценивает стоимость яхты в $325 млн, а ее владельцем называет «неизвестного миллиардера».