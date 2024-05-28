На Украине заявили, что все ТЭС в стране разрушены или повреждены
Все теплоэлектростанции (ТЭС) на Украине повреждены или уничтожены полностью. Об этом сообщил советник премьер-министра Украины член набсовета «Укрэнерго» Юрий Бойко в интервью «Апострофу».
По его подсчетам, доля ТЭС в производстве электроэнергии в стране упала с примерно 30% до 5%. Бойко заявил, что гидроэнергетика также понесла большие потери — две электростанции полностью не работают.
По словам советника, в текущих условиях очень важным фактором стал импорт энергии из соседних стран — нынешние возможности позволяют получать из европейской энергосистемы до 1,7 ГВт мощности.
По данным Минэнерго Украины, в стране уничтожено более 8 ГВт генерирующих мощностей, что составляет около 40% от имеющихся в системе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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