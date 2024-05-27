Премьер Испании не дал согласия на удары западным оружием по России
Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил против снятия для Украины запрета на использование западного оружия для ударов по территории России.
Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Премьеру задали вопрос, поддерживает ли Испания возможное использование Киевом вооружений Североатлантического альянса для атак по России.
«У нас нет такой воли, такого намерения, и у меня определенно нет информации об этом», — ответил Санчес.
Зеленский прибыл 27 мая в Мадрид для переговоров с премьер-министром страны. Продолжение оборонного сотрудничества, подготовка нового пакета военной помощи и обучение украинских военных были главными вопросами для обсуждения на переговорах.
В этот же день политики подписали соглашение о гарантиях безопасности. Оно предусматривает реализацию декларации «Большой семерки», принятой в июле 2023 года на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Такое соглашение, помимо Испании, уже подписали Великобритания, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия и Латвия. В Эстонии и Португалии вопрос соглашения еще рассматривается.
Сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону. Видео
Названы победители Каннского кинофестиваля.
Ники Минаж задержали в голландском аэропорту. Видео
Чем Лукашенко угостил Путина. Подробности
«Получили урок». Мантуров – об уходе Boeing и Airbus
Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина на саммит по Украине
Как выбрать вино. Простые советы эксперта
На дивидендном рынке интрига — сколько заплатит одна компания?
Подборка лучших сыров под белое вино
5 вещей, которые нельзя делать, когда пользуетесь Wi-Fi в публичном месте
Как обменять акции Yandex N.V. Инструкция для тех, кто покупал в России
Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?
Самые популярные книги о вине у россиян. Подборка