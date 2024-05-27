Премьер Испании не дал согласия на удары западным оружием по России

Владимир Зеленский и Педро Санчес (Фото: Susana Vera / Reuters)

Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил против снятия для Украины запрета на использование западного оружия для ударов по территории России.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьеру задали вопрос, поддерживает ли Испания возможное использование Киевом вооружений Североатлантического альянса для атак по России.

«У нас нет такой воли, такого намерения, и у меня определенно нет информации об этом», — ответил Санчес.

Зеленский прибыл 27 мая в Мадрид для переговоров с премьер-министром страны. Продолжение оборонного сотрудничества, подготовка нового пакета военной помощи и обучение украинских военных были главными вопросами для обсуждения на переговорах.

В этот же день политики подписали соглашение о гарантиях безопасности. Оно предусматривает реализацию декларации «Большой семерки», принятой в июле 2023 года на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Такое соглашение, помимо Испании, уже подписали Великобритания, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия и Латвия. В Эстонии и Португалии вопрос соглашения еще рассматривается.