Власти ЕС обсудят снятие запрета с Украины для ударов по России

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Власти стран Евросоюза обсудят возможное снятие ограничений с Украины, касающиеся ударов западным оружием по российской территории, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Некоторые государства-члены снимают ограничения, позволяющие украинцам использовать свою военную поддержку и отвечать на российские атаки по территории России», — сказал Боррель.

Боррель отметил, что это «развивающаяся дискуссия». Глава европейской дипломатии добавил, что у властей других стран могут быть опасения и причины для блокирования решений по Украине, но предоставление военной поддержки Киеву является «одним из самых важных вопросов, одним из самых важных обязательств, которое мы должны выполнить».

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