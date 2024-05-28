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Военная операция на Украине ,  
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Власти ЕС обсудят снятие запрета с Украины для ударов по России

Боррель: в ЕС обсудят разрешение Украине бить западным оружием по России
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Огиренко / File Photo / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / File Photo / Reuters

Власти стран Евросоюза обсудят возможное снятие ограничений с Украины, касающиеся ударов западным оружием по российской территории, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Некоторые государства-члены снимают ограничения, позволяющие украинцам использовать свою военную поддержку и отвечать на российские атаки по территории России», — сказал Боррель.

Боррель отметил, что это «развивающаяся дискуссия». Глава европейской дипломатии добавил, что у властей других стран могут быть опасения и причины для блокирования решений по Украине, но предоставление военной поддержки Киеву является «одним из самых важных вопросов, одним из самых важных обязательств, которое мы должны выполнить».

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