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Военная операция на Украине ,  
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Президент Латвии не увидел причин для запрета на удары Украины по России

Президент Латвии Ринкевичс не увидел причин для запрета на удары Киева по России
Сюжет
Военная операция на Украине
Продвижение России — следствие неспособности Запада обеспечить Украину оружием и ограничений на его применение, считает президент Латвии. В Кремле обвинили НАТО в «повышении градуса эскалации»
Эдгарс Ринкевичс
Эдгарс Ринкевичс (Фото: Global Look Press)

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил об отсутствии причин препятствовать Украине наносить удары по территории России. С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу CNN.

По его словам, последние продвижения российских войск стали «следствием нашей неспособности обеспечить Украину оружием и ограничений» на его применение.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters сообщил о переговорах с союзниками о снятии запрета на использование западного оружия для ударов по территории России. Однако, по его словам, «пока ничего положительного нет». На смягчении этого требования настаивает госсекретарь США Энтони Блинкен, писала The New York Times. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Киев должен получить возможность применять западное оружие по «легитимным целям» в России.

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Фото:Валентин Огиренко / File Photo / Reuters

Великобритания разрешила Украине использовать оружие для ударов по Крыму, Италия, Германия и Испания выступили против отмены подобных ограничений. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель отмечал нарастание дискуссий на этот счет среди союзников Киева.

В Кремле обвинили НАТО в «повышении градуса эскалации» и заигрывании с военной риторикой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны альянса «впадают в военный экстаз», и с этой реальностью Москве «нужно иметь дело и дальше».

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Латвия Украина Россия Эдгар Ринкевич
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