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Военная операция на Украине ,  
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В ЕС начали дискуссию об отмене запрета ударов западным оружием по России

Боррель: главы МИД ЕС обсудили отмену запрета бить по России оружием Запада
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза отметил, что дискуссии по поводу отмены ограничений на использование Киевом западного оружия против России «нарастают»
Фото: Валентин Огиренко / File Photo / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / File Photo / Reuters

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел ЕС обсудили отмену ограничений на использование Украиной западного оружия против России. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи.

«Мы обсудили с [главой МИД Украины] Кулебой потребности в сфере обороны, в частности, [поставки] дополнительных систем ПВО, особенно Patriot, а также снятие ограничений на использование западного оружия против российских военных в России», — сказал Боррель. Он отметил, что дискуссии по этому поводу «нарастают».

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Йенс Столтенберг

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters заявил, что Киев обсуждает с партнерами возможность применения поставляемого ими оружия для ударов по территории России, но «пока ничего положительного нет». The Wall Street Journal и Politico писали, что Украина просит США снять запрет на использование американского оружия для атак по российской территории. The New York Times сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен настаивает на смягчении этого запрета. Использовать оружие для нанесения ударов в Крыму Киеву уже разрешила Великобритания, об этом сообщил министр обороны Грант Шэппс.

Против отмены ограничений выступают Италия, Германия и Испания.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также считает, что у Украины должна быть возможность применять западное оружие для ударов по «легитимным целям» на территории России.

В Кремле в ответ на слова Столтенберга подчеркнули, что НАТО «повышает градус эскалации» и «впадает в «военный экстаз». «Это та реальность, с которой нам нужно иметь дело и дальше», — сказали там.

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Теги
Елена Чернышова
Жозеп Боррель оружие Россия Украина
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