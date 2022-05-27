Песков заявил о противоречии между позицией Киева и словами Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: Ефрем Лукацкий / AP)

Власти Украины постоянно делают противоречащие друг другу заявления, из-за чего невозможно понять, чего хочет Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что переговоры с Россией «необходимы для того, чтобы закончить конфликт», но указал на то, что «российская сторона переговоров не хочет».

«Переговоры сейчас заморожены по решению и в соответствии с линией, избранной украинской стороной. Это первое, что абсолютно контрастирует с упомянутыми вами заявлениями Зеленского», — прокомментировал его слова Песков.

Он подчеркнул. что Москва не может в полной мере понять, что хочет Киев, готов ли он проявить «трезвый подход» и «осознать реальное положение дел» из-за противоречивых заявлений украинских властей.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет предварительных условий для возобновления дипломатических переговоров с Москвой. Он добавил, что украинская сторона не видит со стороны России стремления вести переговоры «добросовестно».

До этого Зеленский назвал условием для переговоров с Россией возвращение украинских территорий. «Для начала мы планируем вернуть [территории] в состояние до 24 февраля. А затем мы сядем за стол переговоров», — сказал он.

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В ответ на слова украинского лидера замминистра иностранных дел России Андрей Руденко указал, что выдвижение Киевом требований для разблокировки переговорного процесса заставляет «сомневаться в искренности их желания найти мирное решение».

Россия и Украина приостановили переговоры в середине мая. Российская сторона возложила ответственность за это на Украину.