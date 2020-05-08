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СМИ сообщили об атаке российских хакеров на почту Меркель в 2015 году

В руки хакеров могли попать тысячи писем канцлера, однако точный объем извлеченной информации узнать не представляется возможным. По версии следователей, за атаками стоят люди, связанные с ГРУ
Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Hannelore Foerster / Bloomberg)

В 2015 году хакеры из России получили доступ к официальному компьютеру канцлера Германии Ангелы Меркель и тысячам ее официальных писем, сообщает Spiegel со ссылкой на следователей.

В общей сложности, объем утечки информации составил около 16 гигабайт, пишет издание. Атаке подверглись две учетные записи канцлера, под которыми создавались письма с 2012 по 2015 год.

Расследованием занимается Федеральное управление уголовной полиции Германии и Федеральное управление информационной безопасности, также участвуют эксперты из частных компаний. Предполагается, что злоумышленники сделали копии писем Меркель, однако точный объем информации, попавшей к ним, определить уже не представляется возможным, пишет Spiegel со ссылкой на власти.

Известно, что взломаны аккаунты офиса Меркель в парламенте, а не в канцелярии, где содержится деликатная, а иногда и сверхсекретная информация. Тем не менее, скопированная хакерами переписка раскрывает детали личной и деловой жизни немецкого канцлера, а также политической ситуации в стране.

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Фото: Александр Земляниченко / AP

Ведомства, расследующие атаку, уверены, что за ней стоят российские специалисты. Один из них, подозревают в Германии, — это Дмитрий Бадин, предположительно работающий на Главное управление Генерального штаба (ранее ГРУ).

Спецслужбы считают, что Бадин действовал под кодовым именем «Скарамуш» и получил доступ к компьютерам Меркель 8 мая 2015 года. В тот день он был среди приглашенных гостей в Бундестаг, где отмечалось окончание Второй мировой войны.

Следствие частично реконструировало атаку и считает, что она началась с рассылки письма, в котором якобы помещалась информация о конфликте на Украине. При нажатии на ссылку устанавливалось вредоносное программное обеспечение, которое позволило хакерам получить доступ к компьютерной сети парламента и фактически стать ее администраторами. В общей сложности, хакерам оказались доступны около 5,6 тыс. компьютеров сети и, соответственно, информация в них.

ФРГ объявила в розыск обвиненного США в хакерских атаках россиянина
Политика
Фото: Александр Земляниченко / AP

На этой неделе генпрокуратура Германии объявила Бадина в международный розыск. Кроме взлома компьютерной сети парламента, его также подозревают в участии в хакерской группе Fancy Bear (АРТ 28). Группу обвиняли в ряде кибератак, совершенных за рубежом, в том числе во взломе компьютерной сети национального комитета Демократической партии США. Тогда хакеры. предположительно получили доступ к данным, собранным для исследования по Дональду Трампу, который в то время был кандидатом в президенты от республиканцев.

По данным газеты Suddeutsche Zeitung, Бадина вряд ли удастся задержать, так как вероятность того, что он покинет Россию, крайне мала. Если же это все-таки случится, сначала его выдадут США.

Автор: Мария Лисицына
Теги: кибератака, Ангела Меркель, российские хакеры
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