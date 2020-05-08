СМИ сообщили об атаке российских хакеров на почту Меркель в 2015 году

В руки хакеров могли попать тысячи писем канцлера, однако точный объем извлеченной информации узнать не представляется возможным. По версии следователей, за атаками стоят люди, связанные с ГРУ

Ангела Меркель (Фото: Hannelore Foerster / Bloomberg)

В 2015 году хакеры из России получили доступ к официальному компьютеру канцлера Германии Ангелы Меркель и тысячам ее официальных писем, сообщает Spiegel со ссылкой на следователей.

В общей сложности, объем утечки информации составил около 16 гигабайт, пишет издание. Атаке подверглись две учетные записи канцлера, под которыми создавались письма с 2012 по 2015 год.

Расследованием занимается Федеральное управление уголовной полиции Германии и Федеральное управление информационной безопасности, также участвуют эксперты из частных компаний. Предполагается, что злоумышленники сделали копии писем Меркель, однако точный объем информации, попавшей к ним, определить уже не представляется возможным, пишет Spiegel со ссылкой на власти.

Известно, что взломаны аккаунты офиса Меркель в парламенте, а не в канцелярии, где содержится деликатная, а иногда и сверхсекретная информация. Тем не менее, скопированная хакерами переписка раскрывает детали личной и деловой жизни немецкого канцлера, а также политической ситуации в стране.