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ЕС после попытки взлома ОЗХО разработал механизм санкций за кибератаки
Совет Европы разработал основания для введения санкций против людей и организаций, которые вели, поддерживали или организовывали кибератаки на страны ЕС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Рамочный документ, позволяющий вводить санкции в ответ на масштабные кибератаки, разработан в ЕС, говорится в сообщении на сайте Совета Европейского союза.

«Совет разработал основания для введения ЕС целенаправленных ограничительных мер для предотвращения и в качестве ответа на кибератаки, которые представляют собой угрозу для ЕС или его государств-членов», — говорится в сообщении организации.

Под новый широкий режим санкций подпадают кибератаки, которые:

  • инициируются или ведутся с территорий вне ЕС;
  • используют какую-либо инфраструктуру за пределами ЕС;
  • осуществляются лицами или организациями, созданными или действующими за пределами Евросоюза;
  • осуществляются при поддержке физических или юридических лиц, действующих за пределами ЕС.

Таким образом, документ позволяет ЕС ввести санкции против лиц или организаций, которые несут ответственность за кибератаки, их финансируют или поддерживают оборудованием, а также к тем, кто причастен к этим кибератакам другим образом.

Под санкции подпадают атаки, которые «оказывают существенное влияние на ЕС» или потенциально способны его произвести, отмечает Совет.

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Против тех, кто организовывал или поддерживал кибератаки, предусматриваются следующие ограничительные меры: запрет на въезд в ЕС и замораживание активов для физических и юридических лиц, а также запрет для граждан или компаний из ЕС финансировать деятельность подобных организаций и людей.

О планах разработать санкционный механизм для защиты от кибератак ЕС объявил в октябре 2018 года. Отмечалось, что соответствующее решение было принято после сообщений о кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

В начале октября Минобороны Нидерландов сообщило, что ранее из страны были высланы четверо россиян за попытку кибератаки на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). По данным министерства, у россиян были дипломатические паспорта, они работали на Главное разведывательное управление (ГРУ).

МИД России после этого вручил послу Нидерландов ноту протеста, а также назвал обвинения в адрес российских дипломатов и их высылку провокацией.

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Главные улики Нидерландов по делу высланных россиян


После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что альянс усилит защиту от гибридных атак. Впоследствии глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что страна находится в состоянии кибервойны с Россией.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Совет ЕС, Санкции, кибератаки
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