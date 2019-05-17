ЕС после попытки взлома ОЗХО разработал механизм санкций за кибератаки

Совет Европы разработал основания для введения санкций против людей и организаций, которые вели, поддерживали или организовывали кибератаки на страны ЕС

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Рамочный документ, позволяющий вводить санкции в ответ на масштабные кибератаки, разработан в ЕС, говорится в сообщении на сайте Совета Европейского союза.

«Совет разработал основания для введения ЕС целенаправленных ограничительных мер для предотвращения и в качестве ответа на кибератаки, которые представляют собой угрозу для ЕС или его государств-членов», — говорится в сообщении организации.

Под новый широкий режим санкций подпадают кибератаки, которые:

инициируются или ведутся с территорий вне ЕС;

используют какую-либо инфраструктуру за пределами ЕС;

осуществляются лицами или организациями, созданными или действующими за пределами Евросоюза;

осуществляются при поддержке физических или юридических лиц, действующих за пределами ЕС.

Таким образом, документ позволяет ЕС ввести санкции против лиц или организаций, которые несут ответственность за кибератаки, их финансируют или поддерживают оборудованием, а также к тем, кто причастен к этим кибератакам другим образом.