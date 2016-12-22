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США обвинили 12 сотрудников спецслужб России во вмешательстве в выборы
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США обвинили 12 сотрудников спецслужб России во вмешательстве в выборы
Политика, 19:21
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США обвинили 12 сотрудников спецслужб России во вмешательстве в выборы
Минюст США объявил, что сотрудников разведки подозревают во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон
Роберт Мюллер (Фото: J. Scott Applewhite / AP)

Большое жюри предъявило заочные обвинения 12 сотрудникам российских спецслужб, их подозревают во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон и сетей самой партии, об этом объявил на брифинге первый заместитель министра юстиции Род Розенстайн, сообщает Bloomberg.

Это обвинения сделаны в рамках расследования по России, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Расследование связано с предполагаемым иностранным вмешательством в ход президентских выборов в США. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения в свой адрес.

По словам Розенстайна, речь идет о 12 сотрудниках Главного управления Генштаба Вооруженных сил России, которые обвиняют в краже имен и паролей волонтеров предвыборной кампании Хиллари Клинтон, а также данных главы ее предвыборного штаба Джона Подесты. Утверждается, что сотрудники спецслужбы, которая ранее называлась ГРУ, также взломали компьютерную сеть Национального комитета Демократической партии. По словам Розенстайна, хакерские действия начались примерно в марте 2016 года.

В обвинениях говорится о заговоре, цель которого — совершение преступления против США, кража личных данных и заговор с целью отмывания денег.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и в Минобороны России.

Материал дополняется

Автор: Маргарита Девяткина.
При участии: Инна Сидоркова, Полина Химшиашвили.
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