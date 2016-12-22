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Минюст США предъявил обвинения семерым россиянам
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Минюст США предъявил обвинения семерым россиянам
Политика, 16:42
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Минюст США предъявил обвинения семерым россиянам
Минюст США выдвинул обвинения семерым россиянам, которые, как считают в Вашингтоне, работали в ГРУ
Фото: Yuri Gripas / Reuters

Министерство юстиции США предъявило обвинения семи россиянам, которые, по информации ведомства, являются сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ, ныне Главное управление Генштаба) Минобороны России. Об этом на пресс-конференции сообщил сотрудник ведомства. Трансляция ведется на сайте Минюста США.

Материал дополняется.

Автор: Павел Казарновский.
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