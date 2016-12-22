Минюст США предъявил обвинения семерым россиянам
Политика, 16:42
0
Минюст США предъявил обвинения семерым россиянам
Минюст США выдвинул обвинения семерым россиянам, которые, как считают в Вашингтоне, работали в ГРУ
Министерство юстиции США предъявило обвинения семи россиянам, которые, по информации ведомства, являются сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ, ныне Главное управление Генштаба) Минобороны России. Об этом на пресс-конференции сообщил сотрудник ведомства. Трансляция ведется на сайте Минюста США.
Материал дополняется.