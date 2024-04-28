Посол Армении исключил «самоубийственный шаг» в отношениях с Россией
Изменения во внешней политике Еревана, которые привели к его сближению с ЕС, не представляют угрозы для России, подрыв интересов Москвы на Южном Кавказе был бы «самоубийственным шагом», заявил посол Армении в Брюсселе Тигран Балаян в интервью европейской версии издания Politico.
«География Армении предполагает наличие многих исторических и практических связей с Россией, только фантасмагорические люди думают, что Армения пойдет на самоубийственный шаг, пытаясь подорвать интересы России в регионе», — считает он.
По словам Балаяна, отношения Еревана с Брюсселем основаны на национальных интересах Армении. «Это не исключает двусторонних хороших отношений с Россией, и это то, что мы хотим объяснить нашим российским коллегам», — отметил посол.
Дипломат также подчеркнул, что сближение Армении с ЕС не следует рассматривать как «поворот на Запад» за счет России. «Когда мы обсуждаем эти вопросы с российскими дипломатами, и я рассказываю им, что мы делаем, я никогда не получал никаких контраргументов относительно того, почему мы не должны [это делать] — как европейские и американские инвестиции в экономику Армении могут нанести ущерб российским интересам», — сказал Балаян.
заявил о заморозке членства Еревана в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объяснив это решение невыполнением ей своих функций. В апреле министр иностранных дел Арарат Мирзоян говорил о стремлении Армении к углублению отношений с ЕС и США.
В российском МИДе, комментируя встречу Армения — США — Евросоюз в Брюсселе, заявили о желании западных стран использовать Ереван в качестве «инструмента реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе». В ведомстве также призвали Армению «не дать себя обмануть и повести страну по ложному пути». В Кремле выражали надежду на урегулирование всех разногласий при личной встрече Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.
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