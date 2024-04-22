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Политика ,  
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Генсек ОДКБ заявил о продолжении участия Армении в организации

В ОДКБ заявили, что Армения продолжает работу в организации
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Армения продолжает свою деятельность в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), несмотря на «не лучший период», сообщил ТАСС генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.

«Отношения ОДКБ и Армении как государства — члена нашей организации переживают отнюдь не лучший период. Однако деятельность Армении в ОДКБ продолжается», — сказал Тасмагамбетов, отметив, что все вопросы, которые стоят в повестке, решаются в рабочем порядке.

Отвечая на вопрос об участии армянского премьер-министра Никола Пашиняна в саммите ОДКБ в 2024 году, генсек заявил, что это будет решение суверенной и независимой страны. «Кроме того, до саммита еще есть время, за эти месяцы много может измениться, надеемся, в лучшую сторону», — добавил он.

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12 марта Пашинян предупредил, что Армения покинет ОДКБ, если не будет сформулирована «зона ответственности» организации в этой республике. Он обвинил ОДКБ в отсутствии шагов на нарушение красной линии после «вторжения» Азербайджана в мае 2021 года. Также Пашинян вспомнил о столкновениях с Баку в ноябре 2021 года и сентябре 2022 года.

В Кремле ответили, что власти России готовы к диалогу с коллегами из Армении по вопросу дальнейшего членства в ОДКБ как в формате диалога стран, так и в рамках организации.

В ОДКБ подтвердили, что считают зоной своей ответственности суверенную территорию Армении в рамках урегулированных госграниц.

Государственная граница между Арменией и Азербайджаном еще не определена. Ее делимитация и демаркация — часть мирного договора, над которым Ереван и Баку продолжают работать до сих пор.

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