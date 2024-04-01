Глава МИД Армении заявил о стремлении укреплять отношения с США и ЕС
Армения стремится углублять отношения с Евросоюзом и США, заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян в интервью Todos Noticias.
«Сейчас мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном. <...> Мы пытаемся обеспечить нашу безопасность и развитие по демократическому пути и институтам, и для этого мы видим, что на Западе есть хорошие партнеры», — сказал он.
Мирзоян подчеркнул, что США и Евросоюз сейчас являются основными партнерами страны. Он отметил, что миссия ЕС в Армении значительно улучшила ситуацию на границе. «Их присутствие во многом способствует миру в регионе и части Армении», — подчеркнул он.
Армения ратифицировала соглашение о статусе миссии ЕС в приграничных районах 20 марта 2024 года. В Кремле назвали документ односторонним решением Еревана. Если азербайджанская сторона не одобряет присутствие миссии, то ее потенциальная эффективность сомнительна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Брюсселе 5 апреля 2024 года пройдет трехсторонняя встреча, на которой премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудят «направления трехстороннего сотрудничества» для развития Армении и «укрепления ее устойчивости». Москва заявила об антироссийской направленности встречи.
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