Кремль заявил о надежде убрать разногласия при личной встрече с Пашиняном

Никол Пашинян (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

В Кремле надеются, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян смогут уладить разногласия при личной встрече. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Мы надеемся, что в обозримой перспективе представится возможность обсудить лично президентам такие вопросы, если они стоят на повестке дня. <...> Мы исходим из того, что все сложные моменты в наших двусторонних отношениях, которые появились за последнее время, будут вот как раз в рамках такого диалога и находить свое разрешение», — сказал Песков. Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают заявления, что Армения всегда выполняла обязательства перед Россией, а Москва допускала ошибки.

Песков подчеркнул, что Армения — это близкий партнер и союзник России. «Страна, с которой нас объединяют и многие интеграционные форматы, такие как СНГ, Евразийское экономическое сообщество, другие. И, конечно же, исторические двусторонние отношения», — сказал он.

Отношения России и Армении в последние месяцы стали напряженнее, в особенности после операции Азербайджана в Нагорном Карабахе в 2023 году. В результате нее непризнанная республика перешла под контроль Баку, а почти все население — свыше 100 тыс. армян — уехало в Армению.

В Ереване неоднократно упрекали Москву в невыполнении обязательств, Пашинян в феврале 2024 года заявил о заморозке де-факто участия страны в Организации договора о коллективной безопасности. По его мнению, организация не выполняла своих функций по отношению к Еревану в конфликте с Баку.

В начале апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван стремится углублять отношения с Евросоюзом и США. «Мы пытаемся обеспечить нашу безопасность и развитие по демократическому пути и институтам, и для этого мы видим, что на Западе есть хорошие партнеры», — объяснил он. По его словам, США и Евросоюз сейчас являются основными партнерами страны.