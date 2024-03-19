Дума расширила перечень преступлений, исключающих контракт с Минобороны

Речь идет о преступлениях против половой неприкосновенности, в том числе несовершеннолетних

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к пакету законопроектов о механизмах освобождения от уголовной ответственности тех, кто заключил контракт с Минобороны для участия в военной операции. Они расширяют перечень преступлений, по которым невозможно заключение такого контракта.

«Основным содержанием этих поправок, во-первых, является существенное расширение составов преступлений, совершение которых препятствует заключению контракта о прохождении военной службы в период мобилизации, военного положения и военного времени», — сказал глава комитета по обороне Андрей Картаполов на заседании.

По его словам, если раньше подписание контрактов с военным ведомством было невозможно «примерно по 30 составам преступлений», то ко второму чтению законопроекта их количество увеличилось до 50 «за счет других преступлений, посягающих на государственную и общественную безопасность.

«Во-вторых, существенно расширена категория граждан, которые могут заключать контракт в период нахождения под следствием. Но вместе с тем перечень преступлений, которые препятствуют заключению таких контракта, возросло с 10 до 42», — пояснил Картаполов.

Депутат уточнил, что речь идет о статьях УК 131 (изнасилование), 132 (насильственные действия сексуального характера) и 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) , а также о статье 135 (развратные действия).

Ранее глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не исключил сокращения перечня преступлений, обвиняемые и подозреваемые в которых не смогут избежать наказания при заключении контракта с Минобороны для участия в военной операции. «Мы считаем, что не нужно увеличивать количество статей и, соответственно, уменьшать количество лиц, которые могут быть призваны. Более того, продолжаются дискуссии, наоборот, по поводу того, чтобы была возможность вовлечения в СВО большего количества лиц, которые находятся под судом или под следствием», — пояснил Крашенинников. Депутат также допустил, что будет создан единый перечень преступлений, а круг подследственных, которые смогут подписать контракт с Минобороны, «немного расширится». «Сейчас перечень разный для тех, кто под судом и следствием, и тех, в отношении кого вынесен приговор», — пояснил он.