Минюст раскрыл число заключенных в колониях России

Минюст: число осужденных в колониях за 10 лет сократилось более чем в 2,5 раза

Сейчас в исправительных колониях содержится около 266 тыс. человек, тогда как десять лет назад это число достигало почти 700 тыс., сообщил замминистра юстиции Всеволод Вуколов

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Количество осужденных, отбывающих срок наказания в исправительных колониях, за последние десять лет снизилось более чем в 2,5 раза, сейчас в колониях содержится около 266 тыс. человек, сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов.

«Если десять лет назад у нас количество контингента, который находился в местах лишения свободы, достигал почти 700 тыс. человек, то сейчас у нас порядка 266 тыс. человек находятся в исправительных колониях», — сказал Вуколов в ходе выездного заседания комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Ресоциализация осужденных в современных условиях» (цитата по «РИА Новости»). При этом, отметил замглавы Минюста, сохраняется проблема рецидива.

Он также сообщил, что за три года «практически создана система исправительных центров». В них работает около 30 тыс. человек, почти 50 тыс. уже прошли через них. К концу года ожидается увеличение количества мест.

В феврале президент Владимир Путин подписал закон «О пробации» — об адаптации заключенных как во время отбытия срока наказания, так и после этого. Ее цели — «коррекция социального поведения, ресоциализация, социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, <...> предупреждение совершения ими новых преступлений». Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщала, что количество заключенных в колониях и следственных изоляторах в 2022 году сократилось на 32,9 тыс. человек. Так, по состоянию на 1 января 2023 года в заключении находились 433 006 человек, тогда как по состоянию на 1 января 2021 года в колониях и СИЗО оставалось около 466 тыс. человек.