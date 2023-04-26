Минобороны сменило командующего российскими миротворцами в Карабахе

Александр Ленцов (Фото: Минобороны РФ)

Новым командующим российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе с 25 апреля назначен генерал-полковник Александр Ленцов, сообщили в Минобороны.

Ранее российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе возглавлял генерал-майор Андрей Волков. Его назначили в январе 2022 года.

До 2020 года Александр Ленцов занимал пост заместителя главнокомандующего сухопутными войсками России. В январе 2020 года его назначили советником министра обороны. Ленцов также принимал участие в военных действиях в Чечне и Сирии. В 2016 году был заместителем командующего по комендатурам группировки ВС России в САР.

Ранее о том, что Ленцов может возглавить миротворческий контингент России в Карабахе, сообщал «Sputnik Армения» со ссылкой на источник в Минобороны.

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