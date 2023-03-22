В Карабахе обвинили Азербайджан в перекрытии газопровода

В ночь на 22 марта в регион снова перестал поступать газ из Армении. В местной энергокомпании отмечали, что топлива хватит в трубах еще на несколько часов или дней

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Азербайджан в полночь 22 марта снова перекрыл поставки газа по единственному трубопроводу из Армении в самопровозглашенный Нагорный Карабах, сообщили в «Арцахгазе», передает 24news.

«Просьба строго соблюдать правила безопасности при использовании газа», — попросили в энергокомпании.

В предыдущий раз компания сообщала о перекрытии газа почти две недели назад — 10 марта.

При прекращении подачи в Степанакерте газ пропадает за несколько часов, но некоторые населенные пункты в Нагорном Карабахе продолжают получать газ еще несколько дней. Это происходит благодаря наличию сети магистральных межрегиональных газопроводов, топливо накапливается в трубах из-за небольшого потребления, объясняли в «Арцахгазе» в феврале.

В компании уверены, что газ перестает поступать лишь по желанию властей Азербайджана. Там заявили, что 8 марта Азербайджан взорвал часть единственного магистрального газопровода в Карабах, после чего отремонтировал трубопровод, не допустив к ремонту карабахскую сторону. А после ремонта выяснилось, что на трубу установили вентиль с боковым подключением — «то есть происходит хищение газа».

«Противник пытается создать чрезвычайные ситуации, которые могут привести к авариям и создать атмосферу страха у населения», — заявил руководитель Степанакертской производственно-эксплуатационной площадки «Арцахгаза» Самвел Саакян.

В декабре единственную дорогу из Армении в Нагорный Карабах, Лачинский коридор, заблокировали неизвестные из Азербайджана, представившиеся экоактивистами, после чего регион оказался в фактической блокаде, которая продолжается 101 день. Ереван настаивает, что из-за перекрытия дороги в регион прекратились поставки жизненно необходимых продуктов. Азербайджан заявляет, что активисты недовольны добычей Арменией природных ресурсов в Карабахе.

Армянский премьер Никол Пашинян обвинял российский миротворческий контингент в невыполнении своих обязанностей по контролю за работой Лачинского коридора. В российском МИДе назвали его обвинения необоснованными, глава ведомства Сергей Лавров подчеркивал, что военные «буквально ежечасно» работают над решением проблемы.



Ситуацию вокруг Лачинского коридора обсуждали в Совете Безопасности ООН, однако страны — члены СБ не смогли в конце декабря прийти к консенсусу. В конце февраля суд ООН потребовал от Азербайджана разблокировать путь.