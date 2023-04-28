Медведев написал о «загадочном существе» и стране, которой «уже нет»

После того, как власти Молдавии объявили о запрете на въезд в страну ряда российских граждан, Медведев заявил, что в Молдавию «никто и не собирается» и что «страны такой уже нет»

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Зампред Совбеза Дмитрий Медеведев сообщил, что считает Молдавию уже исчезнувшим государством. Такую точку зрения он выразил после того, как премьер-министр Дорин Речан сообщил, что у Молдавии есть «довольно длинный список официальных лиц России», которым запрещен въезд, и в нем есть Владимир Путин.

«Загадочное существо по имени Речан сообщило, что ни Президент России, ни российские официальные лица не смогут въехать в его страну — Молдову. Ну во-первых, туда сейчас никто и не собирается. Может, как-то потом… А во-вторых, и страны такой уже нет. Местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей Родины. И с ними нет смысла ни о чем разговаривать. Пусть с ними народ разбирается. И решит, наконец, кто они — молдаване или румыны», — написал он в телеграм-канале.

Но в любом случае, подчеркнул Медведев, Кишиневу нужно будет «уважать суверенитет Приднестровской Молдавской Республики».

Дмитрий Медведев ранее описал сценарии исчезновения четырех стран: Украины, США (гражданская война и выход из состава страны отдельных штатов), Польши (в случае войны НАТО с Россией) и Великобритании («наглый и противно-сырой остров уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия»).

17 апреля в Молдавию не смог попасть глава Татарстана Рустам Минниханов, прилетевший для участия в Конгрессе дружбы народов. В Кишиневе его не выпустили из самолета.