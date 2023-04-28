Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 90,2 (+0,06) Инвестиции, 27 апр, 16:11 Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 81,56 (-0,07) Инвестиции, 27 апр, 16:11
Открылась регистрация на V Федеральный форум «Производительность 360 Новая экономика, 10:26
Вучич после сообщений о госпитализации заявил, что он «в порядке» Политика, 10:26
Медведев написал о «загадочном существе» и стране, которой «уже нет» Политика, 10:20
Мотивируйте через страх: как работать с неуверенными в себе сотрудниками Pro, 10:20
Российская ОС для корпоративной безопасности получила крупное обновление Новая экономика, 10:14
ФБР провело обыск в доме бывшего топ-менеджера криптобиржи FTX Крипто, 10:06
Шойгу заявил о провоцировании США других стран противостоять России и КНР Политика, 10:06
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:06
В Туве открылся крупнейший в России буддийский монастырь Общество, 09:50
Как найти в своих письмах слова-вредители Pro, 09:44
Украина сообщила о повреждении многоэтажек в Умани взрывами Политика, 09:44
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 09:43
Denver Post рассказал о пьяной девушке в номере российского игрока НХЛ Спорт, 09:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:30
Политика ,  
0 

Медведев написал о «загадочном существе» и стране, которой «уже нет»

Зампред Совбеза Медведев: России нет смысла разговаривать с руководством Молдавии
После того, как власти Молдавии объявили о запрете на въезд в страну ряда российских граждан, Медведев заявил, что в Молдавию «никто и не собирается» и что «страны такой уже нет»
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Зампред Совбеза Дмитрий Медеведев сообщил, что считает Молдавию уже исчезнувшим государством. Такую точку зрения он выразил после того, как премьер-министр Дорин Речан сообщил, что у Молдавии есть «довольно длинный список официальных лиц России», которым запрещен въезд, и в нем есть Владимир Путин.

«Загадочное существо по имени Речан сообщило, что ни Президент России, ни российские официальные лица не смогут въехать в его страну — Молдову. Ну во-первых, туда сейчас никто и не собирается. Может, как-то потом… А во-вторых, и страны такой уже нет. Местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей Родины. И с ними нет смысла ни о чем разговаривать. Пусть с ними народ разбирается. И решит, наконец, кто они — молдаване или румыны», — написал он в телеграм-канале.

Но в любом случае, подчеркнул Медведев, Кишиневу нужно будет «уважать суверенитет Приднестровской Молдавской Республики».

Дмитрий Медведев ранее описал сценарии исчезновения четырех стран: Украины, США (гражданская война и выход из состава страны отдельных штатов), Польши (в случае войны НАТО с Россией) и Великобритании («наглый и противно-сырой остров уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия»).

17 апреля в Молдавию не смог попасть глава Татарстана Рустам Минниханов, прилетевший для участия в Конгрессе дружбы народов. В Кишиневе его не выпустили из самолета.

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Дмитрий Медведев Молдавия
Материалы по теме
Премьер Молдавии заявил о запрете Путину на въезд
Политика
Россия объявила одного дипломата Молдавии персоной non grata
Политика
Посла Молдавии вызвали в МИД России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter