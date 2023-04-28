Премьер Молдавии заявил о запрете Путину на въезд

Премьер Речан: Путину, Киркорову и Игорю Чайке не позволят въехать в Молдавию

В молдавском «черном списке» оказались Путин, Киркоров и Игорь Чайка, рассказал глава правительства. Он отметил, что список непубличен. В середине апреля в Молдавию не смог приехать глава Татарстана

Владимир Путин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Власти Молдавии составили длинный список лиц, которым запрещен въезд в республику, некоторые из упомянутых в нем людей узнают о запрете только во время попытки пересечь границу, заявил молдавский премьер Дорин Речан в эфире TV8.

По его словам, в списке значатся российский президент Владимир Путин, певец Филилпп Киркоров, а также бизнесмен, сын бывшего генпрокурора Игорь Чайка и другие. Речан подчеркнул, что Молдавия — суверенное государство, а потому иностранные граждане обязаны уважать решение Кишинева.

На прошлой неделе, 17 апреля, в Молдавию не смог попасть глава Татарстана Рустам Минниханов. Он прилетел для участия в Конгрессе дружбы народов. «Ему даже не дали спуститься с самолета в аэропорту Кишинева. Вручили документ, в котором говорилось об отказе во въезде», — рассказал депутат Народного собрания Гагаузии Александр Суходольский.

В молдавском МИДе подчеркнули, что Минниханов не признан персоной нонграта, однако указали, что тот намеревался выразить поддержку одного из кандидатов на местных выборах, а это не является уважительной причиной для визита. «Власти просят российских чиновников воздержаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны», — говорилось в сообщении министерства. Российский МИД назвал решение Молдавии недружественным.

Москва запретила въезд в Россию молдавским чиновникам: главе МВД Ане Ревенко, трем депутатам Оазу Нантой, Олесе Стамате и Лилиан Карп, секретарь первой степени посольства Молдавии Валериу Мань был объявлен персоной нон грата.





