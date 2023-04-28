Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 90,2 (+0,06) Инвестиции, 27 апр, 16:11 Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 81,56 (-0,07) Инвестиции, 27 апр, 16:11
Дональд Трамп заявил, что Хиллари Клинтон больше не «продажная» Политика, 02:33
Премьер Молдавии заявил о запрете Путину на въезд Политика, 02:14
Туроператоры заявили о сокращении сроков отдыха на российских курортах Общество, 02:01
Как выглядит строительство АЭС «Аккую» в Турции. Видео Технологии и медиа, 01:47
«Ъ» узнал детали обвинения против главкома украинских ВМС Политика, 01:39
Глава NASA увидел риск победы Китая в лунной гонке с фразой «не суйтесь» Технологии и медиа, 01:27
Путин поддержал обучение школьников управлению беспилотниками Технологии и медиа, 00:58
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Греф предложил Путину смягчить ограничения на аэрофотосъемку с дронов Технологии и медиа, 00:55
В NASA заявили о поддержке экспулатации МКС после 2024 всеми странами Технологии и медиа, 00:22
В России с начала 2023 года не построили ни одного ТЦ Недвижимость, 00:02
Бизнес пожаловался на невозможность надолго занимать в юанях Финансы, 00:00
Пушилин заявил об огневом контроле над всеми позициями ВСУ в Марьинке Политика, 27 апр, 23:52
Путин заявил о договоренности России и Китая «дополнять друг друга» Политика, 27 апр, 23:41
В США несколько вагонов грузового поезда упали в Миссисипи Общество, 27 апр, 23:36
Политика ,  
0 

Премьер Молдавии заявил о запрете Путину на въезд

Премьер Речан: Путину, Киркорову и Игорю Чайке не позволят въехать в Молдавию
В молдавском «черном списке» оказались Путин, Киркоров и Игорь Чайка, рассказал глава правительства. Он отметил, что список непубличен. В середине апреля в Молдавию не смог приехать глава Татарстана
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Власти Молдавии составили длинный список лиц, которым запрещен въезд в республику, некоторые из упомянутых в нем людей узнают о запрете только во время попытки пересечь границу, заявил молдавский премьер Дорин Речан в эфире TV8.

По его словам, в списке значатся российский президент Владимир Путин, певец Филилпп Киркоров, а также бизнесмен, сын бывшего генпрокурора Игорь Чайка и другие. Речан подчеркнул, что Молдавия — суверенное государство, а потому иностранные граждане обязаны уважать решение Кишинева.

На прошлой неделе, 17 апреля, в Молдавию не смог попасть глава Татарстана Рустам Минниханов. Он прилетел для участия в Конгрессе дружбы народов. «Ему даже не дали спуститься с самолета в аэропорту Кишинева. Вручили документ, в котором говорилось об отказе во въезде», — рассказал депутат Народного собрания Гагаузии Александр Суходольский.

В молдавском МИДе подчеркнули, что Минниханов не признан персоной нонграта, однако указали, что тот намеревался выразить поддержку одного из кандидатов на местных выборах, а это не является уважительной причиной для визита. «Власти просят российских чиновников воздержаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны», — говорилось в сообщении министерства. Российский МИД назвал решение Молдавии недружественным.

Москва запретила въезд в Россию молдавским чиновникам: главе МВД Ане Ревенко, трем депутатам Оазу Нантой, Олесе Стамате и Лилиан Карп, секретарь первой степени посольства Молдавии Валериу Мань был объявлен персоной нон грата.



 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Молдавия Владимир Путин Филипп Киркоров Игорь Чайка
Материалы по теме
Санду обвинила Россию в попытках дестабилизации ситуации в Молдавии
Политика
МИД назвал «недружественным шагом» запрет на въезд Минниханова в Молдавию
Политика
Евросоюз отправит миссию в Молдавию для борьбы с гибридными угрозами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter