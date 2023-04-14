Медведев пригрозил Польше исчезновением после слов Моравецкого об ударах по России

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил Польше исчезновением после слов премьер-министра республики Матеуша Моравецкого о праве Украины наносить удары по российской территории.

Он назвал Моравецкого дураком.

«Я не знаю, кто выиграет или проиграет в такой войне (в случае прямого противостояния России и НАТО), но, учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна обязательно исчезнет вместе со своим глупым премьер-министром», — написал Медведев в «Твиттере».

Свой пост он опубликовал на английском и польском языках.

Материал дополняется.