Медведев пообещал «болеть за Техас» в случае отделения штатов от США

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Борьба со стороны политических элит и экономических кланов в США приведет к обособлению различных штатов, например Техаса, это вполне возможный сценарий, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые».

«Уже на волю просится Калифорния и штат одинокой звезды Техас. И казалось бы, еще совсем недавно этот сценарий тоже мог показаться абсурдным или весьма странным, но тем не менее Техас уже начал готовиться к проведению референдума», — сказал Медведев.

По его словам, в 2021 году республиканцы в Техасе разработали закон о независимости штата и закон о референдуме. В качестве юридического обоснования, как рассказал Медведев, стало «нарушение ст. 1 Конституции Техаса». Кроме того, появились и новые законопроекты в этом году, добавил он.

«Так что все самое интересное и там только начинается. Не знаю, как вы, я буду болеть за Техас. Посмотрим, что они там сделают интересного», — заключил замглавы российского Совбеза.

В состав США входят 50 штатов и федеральный округ Колумбия, где находится Вашингтон.

Отделение и независимость Техаса были постоянными темами на протяжении всей истории региона, который отделился от Мексики в 1836 году и был независимой республикой, пока не вошел в состав США в 1845 году.

В июне 2022 года съезд республиканцев штата Техас принял предложение о том, чтобы Законодательное собрание провело референдум с участием жителей штата в ноябре 2023 года, «чтобы определить, должен ли штат Техас восстановить свой статус независимого государства», писала The Texas Tribune.

В 2023 году член палаты представителей Техаса Брайан Слатон представил законопроект, согласно которому вопрос о выходе штата из состава США будет включен в бюллетени для голосования в 2024 году.