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В Приднестровье сообщили об атаке на воинскую часть

Совбез заявил, что на территории Приднестровья произошли три инцидента: помимо обстрела здания МГБ в Тирасполе и взрывов в поселке Маяк, нападению подверглась воинская часть
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Власти непризнанного Приднестровья по итогам заседания Совета безопасности установили в республике красный уровень террористической угрозы, сообщает «ТСВ Приднестровье».

Лидер ПМР Вадим Красносельский готовит соответствующий указ. Красный уровень предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.

Как заявили в республиканском Совбезе, на территории Приднестровья произошли три террористические атаки, в результате которых пострадали воинская часть в селе Парканы, здание Министерства госбезопасности в Тирасполе и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.

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Майя Санду

По данным властей, атака на МГБ произошла 25 апреля, здание обстреляли из гранатомета. Утром 26 апреля в результате двух взрывов в поселке Маяк из строя были выведены две антенны радиотелецентра, которые ретранслировали российское радио.

Подробностей о нападении на воинскую часть власти пока не привели.

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией Олег Беляков заявил, что миротворческие силы контролируют ситуацию.

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Власти Молдавии также решили созвать заседание Высшего совета безопасности.

Приднестровская Молдавская Республика провозгласила свою независимость от Молдавии в 1990 году. Россия направила миротворцев в регион в июле 1992 года после обострения, сейчас там базируется оперативная группа российских войск. В июне 2018 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских миротворцев из Приднестровья. В российском МИДе назвали это решение ООН провокационным, а ПМР отказалась выводить из республики российских военных. Президент Молдавии Майя Санду говорила, что для урегулирования конфликта российских миротворцев нужно заменить миссией гражданских наблюдателей от ОБСЕ.

Приднестровье граничит с Украиной, где проходит российская военная операция. В середине апреля Москва объявила о новой фазе операции, целью которой власти называют установление контроля над Донбассом и югом Украины, чтобы обеспечить коридор в Приднестровье.

Материалы к статье
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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Приднестровье Совет Безопасности террористическая угроза Молдавия воинская часть
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