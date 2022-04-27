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Политика ,  
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Глава Приднестровья назвал вбросом сообщения о всеобщей мобилизации

По словам главы Приднестровья, решения о мобилизации руководство республики не принимало. Охрану общественного порядка и обеспечивают безопасность в Приднестровье выполняют штатные силовые структуры
Тирасполь
Тирасполь (Фото: Дмитрий Ловецкий / AP)

Сообщения о том что, в в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) объявлена всеобщая мобилизация являются вбросом. Об этом заявил глава ПМР Вадим Красносельский в своем Telegram-канале.

«Провокаторы позволяют себе рассуждать о происходящем в мире, в том числе в Приднестровье, озвучивая вслух фантазии и домыслы, не имеющие ничего общего с приднестровской действительностью. В потоке их абсурдной лжи прозвучало, что в нашей республике ограничен выезд из страны мужчин призывного возраста и якобы объявлена всеобщая мобилизация. Предостерегаю любого от подобных вбросов. Обращаюсь ко всем, кто имел несчастье оказаться в числе их аудитории: не верьте ни единому слову», — написал Красносельский.

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По его словам, такие решения руководство республики не принимало. Все задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в Приднестровье выполняют штатные силовые структуры, добавил глава.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения готовящейся в Приднестровье мобилизации.

В понедельник, 25 апреля, здание Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе было обстреляно из гранатомета, никто не пострадал, в здании были выбиты окна. На следующий день в поселке Маяк произошло два взрыва, из строя были выведены две антенны, которые ретранслировали российское радио. В тот же день приднестровские власти сообщили об атаке на воинскую часть в селе Парканы. Совет безопасности ПМР назвал эти события террористическими атаками. После атак в ПМР был установлен «красный» уровень террористической угрозы, под охрану были взяты все объекты государственной важности.



Глава Приднестровья заявил о причастности к произошедшему «украинских боевых групп», которые своими действиями хотят втянуть республику в конфликт.

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Глава офиса президента Украины Алексей Арестович, в свою очередь, заявил, что Украина готова взять под контроль Приднестровье, если об этом попросит Молдавия. Кишинев в ответ заявил, что исключает любые силовые действия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Киева достаточно провокационным, а МИД России заявил, что Москва не хотела бы втягивания республики в происходящее вокруг Украины.

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Теги
Роман Котерев
мобилизация Приднестровье вброс
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