Глава Приднестровья назвал вбросом сообщения о всеобщей мобилизации

По словам главы Приднестровья, решения о мобилизации руководство республики не принимало. Охрану общественного порядка и обеспечивают безопасность в Приднестровье выполняют штатные силовые структуры

Тирасполь (Фото: Дмитрий Ловецкий / AP)

Сообщения о том что, в в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) объявлена всеобщая мобилизация являются вбросом. Об этом заявил глава ПМР Вадим Красносельский в своем Telegram-канале.

«Провокаторы позволяют себе рассуждать о происходящем в мире, в том числе в Приднестровье, озвучивая вслух фантазии и домыслы, не имеющие ничего общего с приднестровской действительностью. В потоке их абсурдной лжи прозвучало, что в нашей республике ограничен выезд из страны мужчин призывного возраста и якобы объявлена всеобщая мобилизация. Предостерегаю любого от подобных вбросов. Обращаюсь ко всем, кто имел несчастье оказаться в числе их аудитории: не верьте ни единому слову», — написал Красносельский.

По его словам, такие решения руководство республики не принимало. Все задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в Приднестровье выполняют штатные силовые структуры, добавил глава.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения готовящейся в Приднестровье мобилизации.

В понедельник, 25 апреля, здание Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе было обстреляно из гранатомета, никто не пострадал, в здании были выбиты окна. На следующий день в поселке Маяк произошло два взрыва, из строя были выведены две антенны, которые ретранслировали российское радио. В тот же день приднестровские власти сообщили об атаке на воинскую часть в селе Парканы. Совет безопасности ПМР назвал эти события террористическими атаками. После атак в ПМР был установлен «красный» уровень террористической угрозы, под охрану были взяты все объекты государственной важности.

Читайте на РБК Pro Pro Россияне перешли на кризисные модели шопинга: что и где они скупают Россияне перешли на кризисные модели шопинга: что и где они скупают Исследования Pro Нужен диалог: как производителям продуктов реагировать на санкции Нужен диалог: как производителям продуктов реагировать на санкции Статьи Pro Финансовый героин: почему Lehman Brothers не удалось спасти от краха Финансовый героин: почему Lehman Brothers не удалось спасти от краха Статьи Pro Управление издержками в кризис: снизить затраты и не разрушить процессы Управление издержками в кризис: снизить затраты и не разрушить процессы Лекция Pro Как выходить на внешние рынки, когда полмира отвернулось от России Как выходить на внешние рынки, когда полмира отвернулось от России Статьи Pro Рано или поздно вы окажетесь в «пузыре»: экс-глава BCG — руководителям Рано или поздно вы окажетесь в «пузыре»: экс-глава BCG — руководителям Статьи Pro Европейские порты закрыты для России. Как теперь везти товары из Китая Европейские порты закрыты для России. Как теперь везти товары из Китая Статьи Pro Лучший маркетинг — бесплатный: как Mailchimp нашла идею развития в кризис Лучший маркетинг — бесплатный: как Mailchimp нашла идею развития в кризис Статьи

Глава Приднестровья заявил о причастности к произошедшему «украинских боевых групп», которые своими действиями хотят втянуть республику в конфликт.

Глава офиса президента Украины Алексей Арестович, в свою очередь, заявил, что Украина готова взять под контроль Приднестровье, если об этом попросит Молдавия. Кишинев в ответ заявил, что исключает любые силовые действия.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Киева достаточно провокационным, а МИД России заявил, что Москва не хотела бы втягивания республики в происходящее вокруг Украины.