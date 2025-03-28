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Переговоры России и США ,  
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Карасин счел не очень результативными переговоры в Эр-Рияде

Сенатор Карасин: переговоры в Эр-Рияде прошли не очень результативно
Сюжет
Переговоры России и США
Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли не очень результативно, но прорывов было бы ожидать наивно, заявил Карасин. Встречи «подобного рода» будут продолжаться, заверил он
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Основной темой переговоров делегаций России и США в Саудовской Аравии была безопасность судоходства в Черном море, а также восстановление возможности экспорта российской сельскохозяйственной продукции. Об этом рассказал глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, который участвовал в переговорах.

Прошедшие переговоры Карасин охарактеризовал как «спокойные» и «конструктивные», но «не очень результативные». «Но было бы наивно ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече», — рассказал Карасин в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам сенатора, работать с текущей американской делегацией «в принципе можно», поскольку представители США «слушают, воспринимают, противопоставляют какие-то свои позиции». «Полагаю, что подобного рода встречи продолжатся и будут поставлены какие-то новые задачи перед нашей группой руководством нашей страны», — добавил он.

Карасин отметил, что участники переговоров со стороны США «спокойно отнеслись» к озвученным российской стороной вопросам по реализации черноморской инициативы. В качестве условий Москва назвала снятие ряда санкций и переподключение Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT. «Этот комплекс вопросов прозвучал», — сказал он.

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Фото:Владимир Горовых / ТАСС

Переговоры в Эр-Рияде стартовали 23 марта. Американская делегация поочередно встречалась с украинской и российской сторонами. Встречи завершились 25 марта.

Среди условий России по прекращению ударов в Черном море было снятие не только санкций США, но и ограничительных мер, которые были введены странами Евросоюза. Однако ЕС настаивает, что санкции могут быть сняты только после прекращения боевых действий и выводе российских войск с территории Украины.

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