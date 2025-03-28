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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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WSJ узнала о недовольстве Израиля утечкой его данных из чата Уолтца

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
В чате высокопоставленных чиновников США об атаке на хуситов обсуждались данные, переданные Израилем, пишет WSJ. В частном порядке израильская сторона выразила США недовольство из-за утечки

Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic

Израиль предоставил конфиденциальные разведданные от лица из Йемена о последствиях атаки США 15 марта, о которых советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц рассказал в чате в мессенджере Signal, куда случайно добавили главреда The Atlantic Джеффри Голдберга. Об этом The Wall Street Journal (WSJ) сообщили два американских чиновника.

Речь идет о сообщениях Уолтца о «точной информации», что здание, куда вошел один из тех, кто служил целью атаки, разрушено. «Первая цель — их главный специалист по ракетам: у нас была точная информация, что тот зашел в здание к своей подруге и сейчас оно разрушено», — написал он. В другом сообщении Уолтц упомянул «множество положительных данных». Источники информации он не раскрыл.

Как рассказали представители Минобороны США, Вашингтон также получал разведданные о последствиях атак с беспилотников над Йеменом.

По словам американского чиновника, израильская сторона в частном порядке выразила официальным лицам США свое недовольство, что сообщения Уолтца стали достоянием общественности.

Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз, отвечая на вопрос, предоставил ли Израиль разведданные для нанесения удара, о котором рассказал Уолтц, заявил, что в чате не упоминалась секретная информация. «В сообщениях не указаны местоположение, источники и методы, а также планы ведения войны. Иностранные партнеры уже были уведомлены о неминуемых ударах», — подчеркнул он.

Схожие комментарии давали и Уолтц, и другие участники чата, в частности глава Пентагона Пит Хегсет.

Нынешние и бывшие чиновники заявляют, что произошедшая утечка может скомпрометировать иностранные разведывательные источники и привести к тому, что другие страны будут неохотно делиться конфиденциальной информацией, отмечает WSJ.

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Пит&nbsp;Хегсет

Голдберг рассказал, что его случайно включили в чат, где обсуждалась атака на хуситов, 24 марта. В этом чате были 18 человек, среди которых Уолтц, Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие представители Белого дома.

Советник по нацбезопасности взял на себя ответственность за произошедшее, однако отметил, что не был знаком с Голдбергом и не имел его контактов. По словам Уолтца, главред Atlantic попал в чат под чужим именем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Уолтц извлек урок из этого инцидента, и назвал его «хорошим человеком». NBC сообщал, что глава государства был разочарован своим советником. По данным газеты Politico, Трамп был «взбешен» не столько из-за утечки, сколько из-за того, что у Уолтца был контакт Голдберга: у президента США конфликт с The Atlantic еще со времен первого срока. Politico писала, что в Белом доме начали обсуждать отставку Уолтца.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Израиль США утечка данных Йемен хуситы
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