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Война с хуситами ,  
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Главред The Atlantic обвинил Хегсета во лжи о военном планировании в чате

Сюжет
Война с хуситами
Пит&nbsp;Хегсет
Пит Хегсет (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опроверг заявление главы Пентагона Пита Хегсета, что никто не отправлял сообщения о военных планах США в Ймене в чат, к которому журналист получил доступ. Об этом он заявил в интервью CNN.

В понедельник, 24 марта, журналист опубликовал статью, в которой рассказал, что советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц по ошибке добавил его в чат в мессенджере Signal с участием высокопоставленных членов американского правительства. В беседе члены Совета нацбезопасности США обсуждали планы операции против йеменских хуситов. Позднее Хегсет заявил, что «никто не рассылал сообщения с военными планами» в этом чате.

Голдберг заявил, что утверждение Хегсета ложно. «Он [глава Пентагона] отправлял текстовые сообщения с планами войны. Он отправлял текстовые сообщения с планами атак: когда цели будут выбраны, как они будут выбраны, кто будет на цели, когда произойдет следующая серия атак», — сообщил главред. При этом он уточнил, что не включил конкретные планы в свою статью, так как посчитал информацию «слишком конфиденциальной, слишком технической», и что раскрытие таких данных может поставить под угрозу американских военнослужащих.

Журналист также предположил, что его могли случайно добавить в чат из-за «опечатки в имени и это необязательно должен быть кто-то с инициалами JG». По словам Голдберга, он подумал изначально, что подвергся операции иностранной разведки.

Хегсет опроверг отправку планов по атаке США на хуситов в чате в Signal
Политика
Пит Хегсет

Голдберг также сообщил, что поначалу в чат присылали «процедурные и политические сообщения». «Затем они превратились в военные планы, и, честно говоря, у меня по спине пробежал холодок», — отметил он. После того как журналист понял, что чат реальный, он удалился оттуда и начал писать историю, «чтобы разоблачить нарушение безопасности».

Белый дом затем подтвердил достоверность переписки. Как отметила его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт, несмотря на утечку, Трамп «по-прежнему полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, включая советника по национальной безопасности Майка Уолтца».

Источники CNN сообщили, что шокированы ситуацией, и допустили, что кого-то могут уволить из-за случившегося.

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Пит Хегсет хуситы утечка информации
Пит Хегсет фото

Пит Хегсет

политик, министр обороны США
6 июня 1980 года
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