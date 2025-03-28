В Белом доме ответили на идею Путина ввести на Украине внешнее управление

Государственное управление на Украине определяется ее Конституцией и народом страны, сообщил Reuters представитель Совета национальной безопасности США (его имя не приводится).

Так в Белом доме отреагировали на просьбу агентства прокомментировать предложение российского президента Владимира Путина ввести на Украине временное управление под эгидой ООН для проведения там выборов, обсудив это с США, странами Европы и партнерами России. По мнению Путина, это необходимо, чтобы «привести к власти дееспособное и пользующее доверием народа правительство», с которым Россия могла бы вести переговоры о мире.

Российский президент вновь назвал украинского лидера Владимира Зеленского нелегитимным, сославшись на то, что выборов главы государства в 2024 году не было: «Если он сам нелегитимный, то все остальные тоже». По мнению Путина, в этих условиях Украиной начинают руководить «неонацистские формирования — такие, как «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

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