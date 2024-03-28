Почему США и Япония захотели прямых переговоров с КНДР В Вашингтоне и Токио обеспокоены военными приготовлениями Пхеньяна и его сближением с Москвой

Американские и японские власти выразили желание провести переговоры с КНДР без предварительных условий. Чем продиктован интерес Токио и Вашингтона и согласится ли Пхеньян на встречу — разбирался РБК

Пхеньян, Северная Корея (Фото: Carl Court / Getty Images)

Как США изменили позицию о взаимодействии с КНДР

28 марта Voice of America сообщил о стремлении правительства США к переговорам с Северной Кореей на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове. Издание отмечает, что администрация Джо Байдена в последнее время все больше демонстрирует свой интерес к взаимодействию с Пхеньяном, хотя в предыдущие три года занимала более сдержанную позицию.

В частности, 19 марта заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Чжун Пак, курирующая отношения с КНДР, заявила, что Вашингтон настроен на диалог с Пхеньяном и две страны могут вести дискуссии о множестве важных вопросов. «Мы обратились частным образом и публично к третьим сторонам, чтобы попытаться наладить какую-то дипломатию с КНДР, потому что мы считаем, что это единственный способ добиться мира и безопасности на Корейском полуострове», — пояснила она.

По словам Пак, США заинтересованы в диалоге о сокращении рисков военной эскалации, санкциях, мерах по укреплению взаимного доверия и об оказании гуманитарной помощи Северной Корее. «Мы не выдвигаем предварительных условий, а вопросов, по которым нам нужно вести переговоры с КНДР, довольно много», — отметила она.

Это контрастирует с прежней политикой команды Байдена. Во время предвыборных дебатов в 2020 году он обвинил своего предшественника Дональда Трампа, который трижды встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, в легитимизации его режима, а самого главу КНДР назвал «отморозком». После вступления в должность президента США Байден, по словам членов его администрации, избрал «осторожный выверенный подход» к КНДР. Уже летом 2021 года тогдашний спецпредставитель президента Сун Ким заявил о готовности Вашингтона к встрече с северокорейской делегацией «в любом месте, в любое время без предварительных условий».

Однако новая администрация исключала проведение встречи на высшем уровне. В команде Байдена были убеждены, что развивать диалог необходимо не сверху вниз, как это делал Трамп, то есть сначала выстраивая доверительные отношения на уровне лидеров, а снизу вверх, начиная с рабочих встреч на министерском уровне. Хотя летом 2021 года Ким Чен Ын и приказал своему правительству готовиться «как к диалогу, так и к конфронтации» с Соединенными Штатами, публично о контактах между Пхеньяном и Вашингтоном не сообщалось.

Затем администрация Байдена сделала ставку на развитие отношений со своими ключевыми азиатскими союзниками Японией и Южной Кореей как в двустороннем, так и в трехстороннем формате. Важной вехой стал состоявшийся в августе саммит лидеров трех стран в Кэмп-Дэвиде, заложивший фундамент для трехстороннего альянса против КНДР. Одной из главных договоренностей стало создание общего канала обмена разведданными о северокорейских ракетных пусках.

Однако в последние недели американские власти все более активно стали заявлять о своем желании провести встречу с северокорейской делегацией. В начале марта специальный помощник президента США Мира Рапп-Хупер сообщила, что Вашингтон передал КНДР несколько сигналов по «многим каналам», но не получил ни одного ответа.

Джозеф Детрани, который был спецпосланником США на шестисторонних переговорах о денуклеаризации Северной Кореи в 2003–2006 годах, связал взятый США курс на переговоры с текущей обстановкой в регионе. «Напряженность на Корейском полуострове выросла в геометрической прогрессии, и необходимо приложить все усилия для прекращения эскалации и для разрядки», — пояснил он.

Как Япония предприняла попытку организовать саммит с Кимом

Аналогичные сигналы Пхеньяну посылает и региональный партнер США. 25 марта Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) разместило заявление Ким Ё Чжон, младшей сестры северокорейского лидера и ответственного работника отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи, де-факто второго человека в стране, в котором утверждалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида попросил о том, чтобы как можно скорее встретиться с Ким Чен Ыном.

Ким Ё Чжон отметила, что одного лишь желания японского премьера будет недостаточно для саммита, и призвала Токио перестать препятствовать реализации Северной Кореей своего «суверенного права», подразумевая, видимо, ракетные испытания. Она также указала на зацикленность Токио на проблеме японских граждан, похищенных Северной Кореей, которой «более не требуется решение» (цитата по русскоязычной версии ЦТАК).

Японские власти считают, что с 1977 по 1983 год северокорейские агенты похитили 17 граждан Японии. Самой младшей из них, Мэгуми Ёкоте, на момент исчезновения было всего 13 лет. Как считают в Токио, похищенных использовали для обучения сотрудников корейских спецслужб японскому языку и культуре. На первом саммите между главами двух стран в 2002 году Ким Ир Сен признал факт похищений 13 японцев; пятеро из них были освобождены. Остальные, как утверждают северокорейские власти, умерли. Токио же считает, что они живы, но Пхеньян не хочет их освободить из-за того, что после возвращения похищенные могут сообщить чувствительную для КНДР информацию.

В японском правительстве признали, что «различными путями» запросили встречу с Кимом, но назвали требование Пхеньяна не обсуждать проблему похищенных неприемлемым.

26 марта Ким Ё Чжон сделала новое заявление, в котором упрекнула Японию в отсутствии смелости, чтобы «сделать первый шаг к установлению новых корейско-японских отношений». «Наше правительство еще раз ясно приняло позицию Японии… Для нас корейско-японский саммит не является вопросом, представляющим интерес», — говорится в заявлении. Тем не менее японский премьер сообщил 28 марта, что продолжит предпринимать усилия по организации саммита с КНДР.

При помощи подобных заявлений Северная Корея пытается оценить серьезность намерений Токио, а также прощупать реакцию других заинтересованных сторон — Южной Кореи, Соединенных Штатов и Китая, сказал РБК старший советник по Северо-Восточной Азии Центра гуманитарного диалога (Швеция) Сангсу Ли. «Отказ [от саммита] также может быть частью более обширной стратегии ведения переговоров. Северная Корея, возможно, пытается повысить свою ценность в глазах Токио, тем самым укрепляя рычаги давления в будущих переговорах», — отметил эксперт.

Как изменился внешнеполитический курс КНДР

Последние три года ситуация на Корейском полуострове стремительно ухудшалась. Как отметила старший научный сотрудник проекта 38 North американского Центра Стимсона Рэйчел Минъюн Ли, с 2019 года внешняя политика КНДР претерпела фундаментальные изменения. Пхеньян отказался от нормализации отношений с США путем денуклеаризации и переориентировался на большее сближение с Китаем и Россией. В сентября 2023 года Ким нанес уже второй визит в Россию, это была его первая и пока единственная зарубежная поездка за последние четыре года. Как ожидается, в ближайшие месяцы российский президент Владимир Путин нанесет ответный визит в Пхеньян.

«Это знаменует собой самый фундаментальный за 30 лет сдвиг внешней политики Северной Кореи, а также отход от политики объединения [с Южной Кореей], проводившейся Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром», — отметила Ли. В январе 2024 года Ким Чен Ын заявил о невозможности воссоединения с Южной Кореей и призвал внести поправки в Конституцию, чтобы закрепить статус Сеула как главного противника. Вскоре после этого наблюдатели обратили внимание, что в прогнозе погоды северокорейские государственные каналы стали выделять на карте не весь Корейский полуостров как единое целое, а лишь северную его часть. Еще через несколько дней власти демонтировали «Арку воссоединения» двух Корей.

Более того, в последние месяцы Северная Корея значительно нарастила количество ракетных пусков (в частности, состоялось три пуска межконтинентальных баллистических ракет «Хвасон-18»), а также испытывает и внедряет все новые виды вооружений и технологий: подводные ядерные беспилотники, гиперзвуковые ракеты, твердотопливные ракетные двигатели.

Большинство появлений северокорейского лидера на публике с начала 2024 года связано с военной и военно-экономической проблематикой, отметил эксперт по КНДР Роберт Карлин на панельной дискуссии американского аналитического Центра Стимсона 27 марта. В марте Ким, по наблюдениям специалиста, провел значительную часть времени на учениях Корейской народной армии (КНА). 25 марта северокорейский лидер проинспектировал 105-ю танковую дивизию КНА, которая первой вошла в Сеул во время Корейской войны 1950–1953 годов.

«На каждом мероприятии основное внимание было уделено подготовке к войне, и важно понимать, что в Пхеньяне проводят различие между «боевой подготовкой» и «подготовкой к войне». Раньше, когда Ким посещал подразделения КНА, речь шла о первой, они не говорили о подготовке к войне. Тем, кто считает, что новый акцент именно на подготовке к войне ничем не отличается от того, что мы раньше слышали из Северной Кореи, следует еще раз вчитаться», — отметил Карлин. (В январе Карлин вместе с физиком-ядерщиком и специалистом по КНДР Зигфридом Хекером представил доклад, в котором утверждалось, что Ким Чен Ын готовится к войне, а на Корейском полуострове сложилась самая опасная ситуация со времен Корейской войны.)

Впрочем, администрация Байдена дает более сдержанную оценку военным рискам со стороны КНДР. «Я не думаю, что мы находимся на пороге войны. Я не вижу никаких сигналов или доказательств скорого нападения. Я также не думаю, что Ким Чен Ын заинтересован в развязывании войны», — сказала Чжун Пак 19 марта.

Но все-таки перспективы переговоров между США и КНДР выглядят довольно туманными. Вашингтон считает целью подобного процесса ядерное разоружение всего Корейского полуострова, но Ким Чен Ын не откажется от ядерного арсенала, который создавался тремя поколениями его семьи и который он считает гарантией выживания Северной Кореи.

Более того, в отличие от США Пхеньян вряд ли вступит в переговорный процесс без предварительных условий, полагает Сангсу Ли. «Предварительным условием может стать готовность Соединенных Штатов смягчить санкции против Северной Кореи. Без подобной уступки Пхеньян не проявит особого интереса к взаимодействию с США, особенно учитывая, что сейчас он получает экономическую и политическую поддержку от России и Китая», — отметил специалист в беседе с РБК.

Другой важный фактор — предстоящие президентские выборы в США. По мнению эксперта, Пхеньян рассчитывает на возврат в Белый дом Трампа, который может привести к разладу между Вашингтоном и Сеулом: в годы своего президентства республиканец крайне скептично высказался об азиатских союзниках США, которых он называл «любителями покататься за чужой счет». «Тем не менее даже такой исход [американских] выборов не окажет значительного влияния на долгосрочную стратегию КНДР — Пхеньян не откажется от своего ядерного оружия», — резюмировал Ли.