Что известно об испытанном КНДР подводном ядерном оружии

19 января КНДР сообщила об испытании в Японском море ядерного подводного дрона «Хэиль-5-23». В Пхеньяне назвали это ответом на совместные военно-морские учения США, Южной Кореи и Японии с участием американского атомного авианосца

Ким Чен Ын во время испытаний подводного дрона, март 2023 года (Фото: KCNA / Reuters)

Что Пхеньян сообщил об испытании нового оружия

19 января Министерство обороны КНДР сообщило, что Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны провел испытание ядерного подводного беспилотника «Хэиль-5-23»; это произошло в акватории Японского моря (Северная Корея называет его Корейским Восточным морем). В заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), не приводятся ни точная дата испытания, ни его результаты, но отмечено, что эта система вооружений еще находится в разработке.

Согласно заявлению северокорейского оборонного ведомства, испытание «Хэиль-5-23» стало ответом на учения Военно-морских сил (ВМС) США и Южной Кореи и Морских сил самообороны Японии в акватории Восточно-Китайского моря. В маневрах, проводившихся с 15 по 17 января вблизи южнокорейского острова Чеджу, были задействованы американские атомный авианосец Carl Vinson, ракетный крейсер Princeton, эсминцы Kidd и Sterett, японские эсминцы Hyuga и Kongo, а также корейские эсминцы Sejong the Great и Wang Geon. Сообщалось, что крейсер Princeton, а также эсминцы Kongo и Sejong the Great оснащены многофункциональной боевой системой Aegis.

В Пхеньяне заявили, что эти учения создали серьезную угрозу безопасности страны и что они влекут за собой дальнейшую дестабилизацию ситуации в регионе. Министерство обороны КНДР пообещало продолжить совершенствовать ядерный потенциал для сдерживания ВМС США и их союзников «над морем и под морем» и вновь предупредило о «катастрофических последствиях» военных акций Вашингтона.

«Вооруженные силы КНДР ни в коем случае не будут допускать безрассудную военно-конфронтационную истерику, [но] ответственным, решительным и отважным применением сил сдерживания будут внушать врагам страх и надежно защищать на основе мощной силы безопасность государства и мир в регионе», — говорится в сообщении ЦТАК.

Министерство обороны Южной Кореи не стало подтверждать или опровергать факт испытания подводного дрона, но указало, что «недавнее поведение» Пхеньяна нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и представляет собой угрозу для мира на Корейском полуострове. В Сеуле также пообещали отреагировать на любую военную провокацию Северной Кореи «незамедлительно, решительно и окончательно».

Что известно о разрабатываемых КНДР подводных дронах

Впервые КНДР сообщила о разработке подводных беспилотников «Хэиль» (на корейском «цунами») в марте 2023 года. В сообщении ЦТАК говорилось, что разработка велась с 2012 года, и с октября 2021 года по март 2023-го прошло 50 его различных испытаний. В публикации сообщалось, что задача нового аппарата состоит в том, чтобы незаметно проникнуть в акваторию, где действует флот противника, а затем «подводным взрывом вызвать сверхмощные радиоактивные волны и уничтожить группы кораблей и главный оперативный порт».

С 21 по 23 марта было проведено испытание неназванной модели «Хэиль», 25–27 марта — модели «Хэиль-1», 4–7 апреля — «Хэиль-2». В апреле были опубликованы первые снимки беспилотника. В первый раз аппарат провел под водой 59 часов 12 минут, после чего была произведена детонация испытательного заряда в акватории залива Хонвон, имитировавшей порт противника. Расстояние, которое тогда преодолел беспилотник, не раскрывалось. На втором испытании дрон преодолел 600 км за 41 час 27 минут, а на третьем — 1000 км за 71 час 6 минут.

Нынешнее испытание новой модели «Хэиль-5-23» стало четвертым, о котором КНДР сообщила. Новая система вооружений также была представлена на военном параде и выставке оборонной промышленности, приуроченных к 70-й годовщине заключения перемирия в Корейской войне 1950–1953 годов.

КНДР активно развивает подводный беспилотный флот последние пару лет, прокомментирвал РБК научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков, — она «создает новую головную боль противникам, чтобы им приходилось вкладываться еще и в противолодочную оборону». Среди аналогов в мире эксперт выделил систему «Посейдон», которую сейчас разрабатывает Россия. Это беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой, который может нести торпеду с ядерным зарядом. Впервые о нем рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2018 году и сообщил, что это устройство сможет двигаться «на очень большой глубине» на межконтинентальную дальность «со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей». По информации ТАСС, дивизию спецподлодок с «Посейдонами» планируют сформировать к началу 2025 года на Камчатке.

В отличие от российской системы, у корейского дрона нет ядерного реактора и, как следствие, ниже скорость и дальность, отметил Ермаков. «Но конструкция получается намного проще, и для региональных задач ее хватит, — считает эксперт. — В целом подводные дроны много кто делает в мире, и сказать, кто лидирует, трудно. Однако в качестве средств доставки ядерного заряда никто, кроме России и КНДР, их не позиционирует».

Как КНДР наращивает свой ядерный арсенал

Свое последнее, и шестое по счету, ядерное испытание Северная Корея провела в сентябре 2017 года. В Пхеньяне заявили, что испытанный термоядерный заряд можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету. Испытание пришлось на пик напряженности в отношениях между КНДР и Соединенными Штатами, за которым последовал непродолжительный период дипломатической разрядки и три встречи лидеров двух стран — Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

На переговорах стороны обсуждали заключение соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова, однако так и не смогли прийти к единому знаменателю. Тем не менее, Пхеньян ввел добровольный мораторий на ядерные испытание и с тех пор ни разу их не проводил. Более того, в мае 2018 года северокорейские власти демонстративно взорвали пусковые шахты на ракетном полигоне Пунгери в присутствии журналистов со всего мира.

Вероятно, подземные туннели все же частично уцелели, и, судя по спутниковым снимкам, весной—летом 2022 года КНДР активно занялась работами по восстановлению тоннеля номер 3 и административных зданий. В октябре того же года президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Пхеньян завершил подготовку к седьмому ядерному испытанию.

По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI), на январь 2023 года в арсенале КНДР находилось около 30 ядерных боеголовок — большинство из них, вероятно, размещено на одноступенчатых ракетах и обладает мощностью от 10 до 20 килотонн. Однако у Пхеньяна может быть достаточно расщепляющегося материала, чтобы произвести от 50 до 70 таких боеголовок. Аналитики предполагают, что к началу 2030-х число потенциальных зарядов вырастет до 80–90, а скорость производства новых боеголовок составит до шести в год По подсчетам экспертов, у КНДР минимум 14 типов способных нести ядерные боеголовки ракет наземного и морского базирования, — часть из них взяты на вооружение, а часть находится в разработке. Максимальная заявленная дальность — 15 тыс. км. Этой характеристикой, по заявлению Пхеньяна, в частности, обладает твердотопливная Hwasong-18 — новейшая межконтинентальная баллистическая ракета. В 2023 году Пхеньян испытал ее трижды.

В декабре 2023 года Пак Ён Хан, старший научный сотрудник государственного Корейского института оборонного анализа (KIDA), предположил, что КНДР может испытать ядерную бомбу в преддверии президентских выборов в США. Таким образом Северная Корея может попытаться повлиять на избрание Дональда Трампа, с которым отношения у Кима складывались значительно лучше, чем с администрацией Джо Байдена, объяснил эксперт.

18 января 2024 года американский Центр стратегических и международных исследований, регулярно анализирующий спутниковые снимки испытательного полигона Пунгери, сообщил, что зафиксировал активность на нем. Снег возле административных зданий и на дороге к тоннелю номер 3 был расчищен, а на основной трассе, ведущей к комплексу, и возле командного пункта были заметны следы машин. Аналитики отмечают, что подобный уровень активности не наблюдался на протяжении последнего года. «Хотя фактическое решение о проведении седьмого ядерного испытания будет приниматься исключительно Ким Чен Ыном, недавняя активность, наблюдаемая на ядерном испытательном полигоне Пунгери, не свидетельствует о скорой подготовке к нему», — заключили исследователи.