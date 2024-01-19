Что известно об испытанном КНДР подводном ядерном оружии

Что известно об испытанном КНДР подводном ядерном оружииНовый беспилотник должен поражать цели, вызвав «сверхмощные радиоактивные волны»
Что Пхеньян сообщил об испытании нового оружия
19 января Министерство обороны КНДР сообщило, что Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны провел испытание ядерного подводного беспилотника «Хэиль-5-23»; это произошло в акватории Японского моря (Северная Корея называет его Корейским Восточным морем). В заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), не приводятся ни точная дата испытания, ни его результаты, но отмечено, что эта система вооружений еще находится в разработке.
Согласно заявлению северокорейского оборонного ведомства, испытание «Хэиль-5-23» стало ответом на учения Военно-морских сил (ВМС) США и Южной Кореи и Морских сил самообороны Японии в акватории Восточно-Китайского моря. В маневрах, проводившихся с 15 по 17 января вблизи южнокорейского острова Чеджу, были задействованы американские атомный авианосец Carl Vinson, ракетный крейсер Princeton, эсминцы Kidd и Sterett, японские эсминцы Hyuga и Kongo, а также корейские эсминцы Sejong the Great и Wang Geon. Сообщалось, что крейсер Princeton, а также эсминцы Kongo и Sejong the Great оснащены многофункциональной боевой системой Aegis.
В Пхеньяне заявили, что эти учения создали серьезную угрозу безопасности страны и что они влекут за собой дальнейшую дестабилизацию ситуации в регионе. Министерство обороны КНДР пообещало продолжить совершенствовать ядерный потенциал для сдерживания ВМС США и их союзников «над морем и под морем» и вновь предупредило о «катастрофических последствиях» военных акций Вашингтона.
«Вооруженные силы КНДР ни в коем случае не будут допускать безрассудную военно-конфронтационную истерику, [но] ответственным, решительным и отважным применением сил сдерживания будут внушать врагам страх и надежно защищать на основе мощной силы безопасность государства и мир в регионе», — говорится в сообщении ЦТАК.
Министерство обороны Южной Кореи не стало подтверждать или опровергать факт испытания подводного дрона, но указало, что «недавнее поведение» Пхеньяна нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и представляет собой угрозу для мира на Корейском полуострове. В Сеуле также пообещали отреагировать на любую военную провокацию Северной Кореи «незамедлительно, решительно и окончательно».
Что известно о разрабатываемых КНДР подводных дронах
Впервые КНДР сообщила о разработке подводных беспилотников «Хэиль» (на корейском «цунами») в марте 2023 года. В сообщении ЦТАК говорилось, что разработка велась с 2012 года, и с октября 2021 года по март 2023-го прошло 50 его различных испытаний. В публикации сообщалось, что задача нового аппарата состоит в том, чтобы незаметно проникнуть в акваторию, где действует флот противника, а затем «подводным взрывом вызвать сверхмощные радиоактивные волны и уничтожить группы кораблей и главный оперативный порт».
С 21 по 23 марта было проведено испытание неназванной модели «Хэиль», 25–27 марта — модели «Хэиль-1», 4–7 апреля — «Хэиль-2». В апреле были опубликованы первые снимки беспилотника. В первый раз аппарат провел под водой 59 часов 12 минут, после чего была произведена детонация испытательного заряда в акватории залива Хонвон, имитировавшей порт противника. Расстояние, которое тогда преодолел беспилотник, не раскрывалось. На втором испытании дрон преодолел 600 км за 41 час 27 минут, а на третьем — 1000 км за 71 час 6 минут.
Нынешнее испытание новой модели «Хэиль-5-23» стало четвертым, о котором КНДР сообщила. Новая система вооружений также была представлена на военном параде и выставке оборонной промышленности, приуроченных к 70-й годовщине заключения перемирия в Корейской войне 1950–1953 годов.
КНДР активно развивает подводный беспилотный флот последние пару лет, прокомментирвал РБК научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков, — она «создает новую головную боль противникам, чтобы им приходилось вкладываться еще и в противолодочную оборону». Среди аналогов в мире эксперт выделил систему «Посейдон», которую сейчас разрабатывает Россия. Это беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой, который может нести торпеду с ядерным зарядом. Впервые о нем рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2018 году и сообщил, что это устройство сможет двигаться «на очень большой глубине» на межконтинентальную дальность «со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей». По информации ТАСС, дивизию спецподлодок с «Посейдонами» планируют сформировать к началу 2025 года на Камчатке.
В отличие от российской системы, у корейского дрона нет ядерного реактора и, как следствие, ниже скорость и дальность, отметил Ермаков. «Но конструкция получается намного проще, и для региональных задач ее хватит, — считает эксперт. — В целом подводные дроны много кто делает в мире, и сказать, кто лидирует, трудно. Однако в качестве средств доставки ядерного заряда никто, кроме России и КНДР, их не позиционирует».
Как КНДР наращивает свой ядерный арсенал
Свое последнее, и шестое по счету, ядерное испытание Северная Корея провела в сентябре 2017 года. В Пхеньяне заявили, что испытанный термоядерный заряд можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету. Испытание пришлось на пик напряженности в отношениях между КНДР и Соединенными Штатами, за которым последовал непродолжительный период дипломатической разрядки и три встречи лидеров двух стран — Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
На переговорах стороны обсуждали заключение соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова, однако так и не смогли прийти к единому знаменателю. Тем не менее, Пхеньян ввел добровольный мораторий на ядерные испытание и с тех пор ни разу их не проводил. Более того, в мае 2018 года северокорейские власти демонстративно взорвали пусковые шахты на ракетном полигоне Пунгери в присутствии журналистов со всего мира.
Вероятно, подземные туннели все же частично уцелели, и, судя по спутниковым снимкам, весной—летом 2022 года КНДР активно занялась работами по восстановлению тоннеля номер 3 и административных зданий. В октябре того же года президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Пхеньян завершил подготовку к седьмому ядерному испытанию.
По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI), на январь 2023 года в арсенале КНДР находилось около 30 ядерных боеголовок — большинство из них, вероятно, размещено на одноступенчатых ракетах и обладает мощностью от 10 до 20 килотонн. Однако у Пхеньяна может быть достаточно расщепляющегося материала, чтобы произвести от 50 до 70 таких боеголовок. Аналитики предполагают, что к началу 2030-х число потенциальных зарядов вырастет до 80–90, а скорость производства новых боеголовок составит до шести в год
По подсчетам экспертов, у КНДР минимум 14 типов способных нести ядерные боеголовки ракет наземного и морского базирования, — часть из них взяты на вооружение, а часть находится в разработке. Максимальная заявленная дальность — 15 тыс. км. Этой характеристикой, по заявлению Пхеньяна, в частности, обладает твердотопливная Hwasong-18 — новейшая межконтинентальная баллистическая ракета. В 2023 году Пхеньян испытал ее трижды.
В декабре 2023 года Пак Ён Хан, старший научный сотрудник государственного Корейского института оборонного анализа (KIDA), предположил, что КНДР может испытать ядерную бомбу в преддверии президентских выборов в США. Таким образом Северная Корея может попытаться повлиять на избрание Дональда Трампа, с которым отношения у Кима складывались значительно лучше, чем с администрацией Джо Байдена, объяснил эксперт.
18 января 2024 года американский Центр стратегических и международных исследований, регулярно анализирующий спутниковые снимки испытательного полигона Пунгери, сообщил, что зафиксировал активность на нем. Снег возле административных зданий и на дороге к тоннелю номер 3 был расчищен, а на основной трассе, ведущей к комплексу, и возле командного пункта были заметны следы машин. Аналитики отмечают, что подобный уровень активности не наблюдался на протяжении последнего года. «Хотя фактическое решение о проведении седьмого ядерного испытания будет приниматься исключительно Ким Чен Ыном, недавняя активность, наблюдаемая на ядерном испытательном полигоне Пунгери, не свидетельствует о скорой подготовке к нему», — заключили исследователи.
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