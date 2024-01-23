Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал невозможным воссоединение с Южной Кореей и призвал демонтировать арку. Он также решил ликвидировать все учреждения, работавшие для продвижения переговоров об объединении

Фото: Reuters

В Пхеньяне снесли «Арку Воссоединения» Северной Кореи с Южной, сообщает NK News со ссылкой на спутниковые снимки.

Издание опубликовало фото американской компании Planet Labs, сделанном 23 января. Судя по ним, арка отсутствует на своем месте. Когда именно монумент мог быть демонтирован, неясно, пишет NK News. По данным издания, арку еще было видно на снимке от 19 января.

«Арку Воссоединения» воздвигли в 2001 году на юго-востоке Пхеньяна над шоссе Воссоединения, которое ведет из столицы Северной Кореи к границе с Южной Кореей у города Кэсон. Арка состоит из монументов склонившихся над дорогой женщин, которые символизируют две страны и держат геральдический щит с контуром Корейского полуострова. Памятник также называют «Аркой Трех Хартий» в честь трех деклараций, которые представители Северной и Южной Корей подписали в 1972-м. В них содержались основные принципы объединения двух стран: самостоятельное объединение без вмешательства третьих стран; обеспечение национального единства; воссоединение мирным путем без участия вооруженных сил.

Потомственный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в речи на сессии Верховного народного собрания КНДР 15 января назвал невозможным мирное воссоединение с Южной Кореей. Он поручил убрать из северокорейской Конституции слова о возможном объединении двух стран и назвать Южную Корею «враждебным государством номер один» и «неизменным главным врагом».

Ким также приказал ликвидировать все учреждения, созданные для продвижения переговоров о мирном воссоединении. Он также распорядился демонтировать арку, которая «неприглядно стоит у южного входа в столицу», чтобы «удалить из национальной истории нашей Республики саму концепцию «объединение», «примирение» и «соотечественник».

Выступая с докладом на пленуме ЦК 31 декабря 2023 года, Ким Чен Ын снова исключил воссоединение с Южной Кореей. По его словам, в Сеуле избрали «своей национальной политикой «воссоединение путем поглощения» и «объединение системы», что резко контрастирует с нашей линией национального воссоединения, основанной на принципе «одна нация, одно государство и две системы».

На Корейском полуострове сохраняется постоянная кризисная ситуация из-за действий Южной Кореи и поддерживающих их США, существует риск начала войны, предупредил он. Ким Чен Ын подчеркнул, что северокорейские военные должны внимательно следить за происходящим и быть готовыми при необходимости «умиротворить» всю территорию Южной Кореи.

Официальной реакции властей Южноой Кореи на демарш Ким Чен Ына пока не было.