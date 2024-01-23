 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Пхеньяне снесли «Арку Воссоединения» Северной Кореи с Южной

В Пхеньяне снесли «Арку Воссоединения» Северной Кореи с Южной
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал невозможным воссоединение с Южной Кореей и призвал демонтировать арку. Он также решил ликвидировать все учреждения, работавшие для продвижения переговоров об объединении
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В Пхеньяне снесли «Арку Воссоединения» Северной Кореи с Южной, сообщает NK News со ссылкой на спутниковые снимки.

Издание опубликовало фото американской компании Planet Labs, сделанном 23 января. Судя по ним, арка отсутствует на своем месте. Когда именно монумент мог быть демонтирован, неясно, пишет NK News. По данным издания, арку еще было видно на снимке от 19 января.

«Арку Воссоединения» воздвигли в 2001 году на юго-востоке Пхеньяна над шоссе Воссоединения, которое ведет из столицы Северной Кореи к границе с Южной Кореей у города Кэсон. Арка состоит из монументов склонившихся над дорогой женщин, которые символизируют две страны и держат геральдический щит с контуром Корейского полуострова.

Памятник также называют «Аркой Трех Хартий» в честь трех деклараций, которые представители Северной и Южной Корей подписали в 1972-м. В них содержались основные принципы объединения двух стран: самостоятельное объединение без вмешательства третьих стран; обеспечение национального единства; воссоединение мирным путем без участия вооруженных сил.

Ким Чен Ын приказал усовершенствовать подготовку к войне
Политика
Ким Чен Ын

Потомственный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в речи на сессии Верховного народного собрания КНДР 15 января назвал невозможным мирное воссоединение с Южной Кореей. Он поручил убрать из северокорейской Конституции слова о возможном объединении двух стран и назвать Южную Корею «враждебным государством номер один» и «неизменным главным врагом».

Ким также приказал ликвидировать все учреждения, созданные для продвижения переговоров о мирном воссоединении. Он также распорядился демонтировать арку, которая «неприглядно стоит у южного входа в столицу», чтобы «удалить из национальной истории нашей Республики саму концепцию «объединение», «примирение» и «соотечественник».

Выступая с докладом на пленуме ЦК 31 декабря 2023 года, Ким Чен Ын снова исключил воссоединение с Южной Кореей. По его словам, в Сеуле избрали «своей национальной политикой «воссоединение путем поглощения» и «объединение системы», что резко контрастирует с нашей линией национального воссоединения, основанной на принципе «одна нация, одно государство и две системы».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

На Корейском полуострове сохраняется постоянная кризисная ситуация из-за действий Южной Кореи и поддерживающих их США, существует риск начала войны, предупредил он. Ким Чен Ын подчеркнул, что северокорейские военные должны внимательно следить за происходящим и быть готовыми при необходимости «умиротворить» всю территорию Южной Кореи.                               

Официальной реакции властей Южноой Кореи на демарш Ким Чен Ына пока не было.        

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Яна Ломакина
Северная Корея Ким Чен Ын памятник монумент Южная Корея
Материалы по теме
Ким Чен Ын исключил воссоединение с Южной Кореей
Политика
Ким Чен Ын призвал армию быть готовой к «умиротворению» всей Южной Кореи
Политика
Ким Чен Ын пригрозил уничтожить США и Южную Корею в случае конфликта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 95,83 (-0,06) Инвестиции, 16:58 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 87,92 (-0,05) Инвестиции, 16:58
Бельгия передаст Украине доходы от замороженных активов России Политика, 19:31
В Пхеньяне снесли «Арку Воссоединения» Северной Кореи с Южной Политика, 19:25
Путин дал старт Году семьи на выставке «Россия» Общество, 19:09
Депутат Матвеев ответил Кадырову словами «мне не стыдно извиниться» Политика, 19:03
Россиянин попал под санкции США за кражу медданных 10 млн австралийцев Политика, 19:00
В Госдуму внесли законопроект о выплатах супругам за длительный брак Общество, 18:51
Лавров встретился с исключившим мир на Украине без слова России министром Политика, 18:49
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Криштиану Роналду извинился за отмену матча с китайским клубом Слуцкого Спорт, 18:48
Стрелки Часов Судного дня оставили на 90 секундах до полуночи Политика, 18:47
Трех российских легкоатлетов выгнали со сборов за неявку на построение Спорт, 18:45
Дрон-камикадзе влетел в жилой дом в хуторе Лозовая Рудка Политика, 18:29
Отказ Китая от новых норм регулирования поддержал акции игровых компаний Инвестиции, 18:28
Путин пообещал подумать над льготной ипотекой на вторичном рынке Недвижимость, 18:23
Отбывший дисквалификацию за кокаин рекордсмен ЦСКА вернулся в клуб Спорт, 18:21