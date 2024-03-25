В КНДР заявили о желании премьера Японии встретиться с Ким Чен Ыном

КНДР призвала Токио к «политическому мужеству» для встречи с Ким Чен Ыном

Отношения между КНДР и Японией «полны недоверия и непонимания», заявила сестра Ким Чен Ына и призвала Токио «сделать стратегический выбор», чтобы это исправить. Японский премьер хочет встретиться с лидером Северной Кореи

Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида предложил провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщила его сестра, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон.

По словам Ким Ё Чжон, Токио хочет устроить саммит как можно скорее, Пхеньян недавно получил соответствующее сообщение «по другому каналу» связи (о каком канале речь, она не уточнила).

«Отношения между двумя странами полны недоверия и непонимания», — сказала сестра Ким Чен Ына (цитата по южнокорейскому агентству Yonhap), добавив, что проблему нельзя решить «просто за счет желания [премьера Японии] принять участие во встрече на высшем уровне». Она призвала Токио «набраться политического мужества, чтобы сделать стратегический выбор, соответствующий нашим общим интересам» для улучшения двусторонних отношений.

Ким Ё Чжон считает, что Япония, обеспокоенная похищениями граждан страны Северной Кореей, «вмешивается в реализацию суверенных прав» КНДР. Как пишет Yonhap, это заявление можно воспринять как условие Пхеньяна не упоминать тему похищений на встрече.

Токио считает, что Северная Корея похитила по меньшей мере 17 японских граждан в 1970-х и 1980-х годах, 12 из них пропали без вести. Пхеньян привлекал похищенных к обучению северокорейских шпионов японскому языку и культуре, чтобы те могли выдавать себя за японцев в разведывательных целях. В 2002 году КНДР признала похищение 13 человек. Пятерым позволили вернуться на родину, а восемь, по утверждению Пхеньяна, погибли.

Япония и Северная Корея не имеют дипломатических отношений. В Токио считают возвращение похищенных приоритетом и подчеркивают, что без решения этого вопроса нормализация отношений двух стран невозможна. Последний саммит на высшем уровне между Токио и Пхеньяном состоялся в 2004 году, премьер Дзюнъитиро Коидзуми встретился с Ким Чен Иром.

Кисида ранее не раз выражал намерение встретиться с Ким Чен Ыном. В феврале, как писала Financial Times, он активизировал усилия для проведения саммита после «многообещающих сигналов» из Пхеньяна