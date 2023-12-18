Почему КНДР в противостоянии с Сеулом увеличивает число ракетных пусков

В ночь на 18 декабря КНДР успешно осуществила тестовый пуск своей самой мощной баллистической ракеты, способной достичь любой точки США. Это ответ на планы США включить ядерные операции в совместные с Сеулом учения

Фото: Yonhap / Reuters

Какую ракету запустила КНДР и чем она опасна

17 декабря, в 12-ю годовщину смерти Ким Чен Ира, отца нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына, Северная Корея произвела два ракетных пуска. Сперва с полигона неподалеку от Пхеньяна была запущена ракета, которая пролетела 570 км и упала в океан. А через несколько часов на той же площадке был осуществлен еще один старт — видимо, межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

По данным японских и южнокорейских военных, второй объект двигался по навесной траектории и пролетел 1 тыс. км, прежде чем упасть в Японском море в 250 км от исключительной экономической зоны Японии, неподалеку от острова Хоккайдо. Полет длился 73 минуты, его максимальная высота могла превысить 6 тыс. м. В Сеуле также сообщили, что, по всей видимости, это была МБР на твердом топливе.

«МБР, запущенная на этот раз, в зависимости от веса боеголовки может иметь дальность полета более 15 тыс. км, то есть вся территория США попадает в радиус ее действия», — заявил журналистам парламентский вице-министр обороны Японии Синго Миякэ.

Ни сама Северная Корея, ни ее соседи не сообщили название ракеты, но большинство наблюдателей сходятся во мнении, что это была «Хвасон-18» (HS-18 по классификации НАТО) — первая в арсенале КНДР твердотопливная МБР, которая была впервые продемонстрирована на параде в Пхеньяне в феврале 2023 года. Если это действительно так, то воскресный пуск стал третьим успешным испытанием этого типа вооружений — предыдущие прошли в апреле и июле.

Reuters отмечает, что твердотопливные ракеты, как правило, проще и безопаснее в эксплуатации, чем жидкотопливные, а также требуют меньшей материально-технической поддержки, что затрудняет их обнаружение и делает их более эффективным видом вооружений.

В августе вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал доклад, в котором утверждалось, что «Хвасон-18» могла появиться в северокорейском арсенале при содействии России. В Белом доме сочли эту информацию настораживающей и заявили, что американская разведка пристально изучает возможность передачи российских ракетных технологий Пхеньяну.

Впрочем, другой вашингтонский мозговой центр, Центр имени Генри Стимсона, усомнился в российском участии в разработке. «HS-18 не является ни российской МБР, ни «почти идентичной» ей. Также маловероятно, что Россия намеренно предоставила значительную часть технологий МБР. Скорее всего, Северная Корея разработала HS-18 самостоятельно благодаря тому, что после распада СССР постоянно незаконно приобретала технологические решения в области разработки баллистических ракет непосредственно у российских компаний и частных лиц, а также предметы двойного назначения у организаций в Китае и России», — говорится в его докладе. Официально информацию о возможном сотрудничестве в сфере ракетостроения не комментировали ни в Москве, ни в Пхеньяне.

Как отреагировали США и соседи КНДР

На фоне растущей напряженности на Корейском полуострове лидеры США, Японии и Южной Кореи еще в августе договорились запустить до конца механизм обмена информацией о запусках северокорейских ракет в режиме реальном времени. 18 декабря в южнокорейском Министерстве обороны сообщили, что эта система заработает через несколько дней. А на прошедшем в понедельник экстренном заседании Совета безопасности президент Южной Кореи Юн Сок Ёль распорядился проработать совместный с Японией и США ответ с задействованием нового механизма.

Японский премьер Фумио Кисида также экстренно созвал Совет безопасности, где назвал пуск северокорейской МБР «угрозой миру и стабильности». Генеральный секретарь японского кабинета Ёсимаса Хаяси анонсировал дополнительные меры по укреплению обороноспособности и увеличение числа учений по эвакуации населения.

Госдепартамент США выпустил заявление, в котором осудил запуски МБР Северной Кореей и назвал их угрозой соседним странам. «Эти пуски, как и другие пуски баллистических ракет, проведенные Пхеньяном в этом году, являются нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН», — заявил представитель ведомства.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан созвонился с японским и южнокорейским коллегами и обсудил наращивание совместных усилий по сдерживанию КНДР и важность нового механизма по отслеживанию северокорейских пусков. 18 декабря командование группировкой войск США в Южной Корее (USFK) сообщило, что недавно провело совместные с Сеулом учения спецназа, кульминацией которых стала отработка сценария городских боев. Точные даты проведения маневров не приводятся, но было отмечено, что они продлились две недели.

В понедельник в Пекине прошли переговоры главы МИД КНР Ван И и заместителя министра иностранных дел КНДР Пак Мён Хо. В китайском дипломатическом ведомстве отметили, что Китай заинтересован в углублении сотрудничества в различных областях и рассматривает отношения с Пхеньяном «в стратегической и долгосрочной перспективе». Комментируя ракетные испытания КНДР, представитель МИД Китая Ван Вэньбинь подчеркнул, что единственный способ урегулировать кризис на Корейском полуострове — это диалог между сторонами. «Развитие ситуации полностью доказывает, что попытки решить проблему путем военного сдерживания и давления не дадут результата, а лишь приведут к обратному результату и усугубят проблемы и напряженность», — предупредил Ван.

Почему КНДР активизировала программу ракетных запусков

Всего за текущий год КНДР провела 24 ракетных пуска, включая пять стартов МБР, подсчитала The New York Times (в 2022 году было осуществлено 37 ракетных пусков). 21 ноября Пхеньян запустил в космос первый военный спутник-шпион «Манригён-1», который, по заявлениям северокорейских СМИ, уже сделал снимки Белого дома, Пентагона и нескольких американских баз. В ответ Сеул частично приостановил выполнение межкорейского соглашения 2018 года, предусматривающего меры по снижению военной напряженности на полуострове, и провел запуск собственного военного спутника и твердотопливной ракеты. Пхеньян также заявил о выходе из соглашения.

Особенную обеспокоенность у США и их союзников вызывает факт, что КНДР, вероятно, разработала малую ядерную боеголовку «Хвасан-31», которой можно будет оснастить тактические ракеты, способные поражать цели в Южной Корее. Ее фотографии были опубликованы Центральным телеграфным агентством Северной Кореи (ЦТАК) в марте 2023 года, а уже в сентябре КНДР провела учения по нанесению тактического ядерного удара.

На этом фоне США и Южная Корея ужесточают ядерное сдерживание Северной Кореи. В июле в южнокорейский порт впервые за 40 лет зашла американская подлодка, способная нести ядерное оружие, а в октябре также впервые в страну был переброшен американский стратегический бомбардировщик B-52. В ноябре министры обороны США и Южной Кореи подписали обновленную стратегию военного сдерживания Северной Кореи, в которой закреплена готовность Вашингтона задействовать весь свой ядерный и неядерный потенциал для защиты союзника.

15 декабря в Вашингтоне прошло заседание консультативной группы по вопросам ядерного планирования США и Республики Корея. В выпущенном по итогам совместном заявлении подчеркнуто, что «любое ядерное нападение Северной Кореи на Соединенные Штаты или их союзников неприемлемо и приведет к концу режима Кима». По данным южнокорейского агентства «Рёнхап», стороны также договорились создать «наполненную систему расширенного ядерного сдерживания» КНДР примерно в июне 2024 года и включить сценарии ядерных операций в запланированные на следующий год совместные учения. А 17 декабря в южнокорейский Пусан уже во второй раз за полгода зашла американская атомная подлодка Missouri.

После испытания МБР северокорейское Министерство обороны опубликовало заявление, в котором не упомянуло ракетный пуск, но категорично осудило действия Вашингтона и Сеула и подчеркнуло решимость предпринять «наступательные контрмеры». «Авантюрная военная доктрина США, предполагающая применение ядерных ударных средств, развивается в более опасном направлении, в силу чего кризис ядерного столкновения на Корейском полуострове с каждым мгновением становится вопросом времени, а не вопросом вероятности», — предупредило ведомство.

Вероятнее всего, нынешнее испытание и представляет собой часть анонсированных Пхеньяном контрмер, предположил кореевед, преподаватель Университета Лидса и Эдинбургского университета Роберт Уинстенли-Честерс. «Следует отдельно отметить, что Северная Корея специально постаралась, чтобы МБР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, так что это не самая угрожающая и впечатляющая траектория, которую она могла бы выбрать», — отметил специалист в беседе с РБК.

Уинстенли-Честерс отметил, что КНДР последовательно наращивает число ракетных пусков и испытаний новейших вооружений еще c 2022 года, и предположил, что в следующем году эта тенденция сохранится, особенно с учетом того, что у власти в Сеуле находится консервативное правительство Юн Сок Ёля, не заинтересованное в диалоге с северным соседом. Более того, эксперты сеульского Южнокорейского института оборонного анализа (KIDA) прогнозируют, что Северная Корея может провести свое седьмое и первое с 2017 года ядерное испытание в преддверии президентских выборов в США в ноябре 2024 года.

«Возможно, если на президентских выборах в США в следующем году победит Дональд Трамп, Пхеньян вновь задумается о своих стратегических ориентирах и сменит подход на более благосклонный по отношению к приходящей администрации, — предположил Уинстенли-Честерс. — Но пока северокорейская политика будет оставаться достаточно враждебной».