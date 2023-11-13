США и Южная Корея ужесточили стратегию ядерного сдерживания КНДР

Вашингтон и Сеул изменили стратегию по сдерживанию КНДР, допустив возможность ядерного удара при использовании Пхеньяном средств массового уничтожения. В регионе также начнет работу единая система отслеживания ракетных пусков КНДР

Ллойд Остин и Син Вон Сик (Фото: Jung Yeon-Je / Reuters)

Почему США и Южная Корея адаптировали подход к сдерживанию КНДР

В прошедшие выходные министр обороны США Ллойд Остин в рамках своего азиатского турне прибыл в Сеул, где пробудет до 14 ноября. Это один из ключевых пунктов его поездки.

В 2023 году США и Южная Корея отмечают 70-летие военного союза, установление которого принято отсчитывать с момента заключения перемирия в Корейской войне 1950–1953 годов, в которой Вашингтон поддерживал южан. В связи с круглой датой президент Республики Корея Юн Сок Ёль посетил в апреле США — он стал первым с 2011 года лидером страны, прибывшим в Вашингтон с государственным визитом. А на минувшей неделе, 9 ноября, Сеул после двухлетнего перерыва посетил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В связи с визитом главы Пентагона президент Республики Корея Юн Сок Ёль устроил вечером 12 ноября торжественный ужин, на котором призвал обе стороны быть готовыми к отражению «внезапной атаки Северной Кореи в духе ХАМАС». Остин в ответ подтвердил обязательства США по защите Южной Кореи с задействованием «всего спектра американского военного потенциала», говорится в пресс-релизе южнокорейской президентской администрации.

Вместе с Остином в Сеул прилетел и новый председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун, вступивший в должность немногим более месяца назад. 12 ноября он провел переговоры с южнокорейским министром обороны Син Вон Сиком и принял участие в президентском приеме. 13 ноября состоялось двустороннее консультативное совещание по вопросам безопасности с участием Остина и Сина.

Центральной темой переговоров стала ситуация на Корейском полуострове. Министры выразили озабоченность в связи с наращиванием северокорейского ракетного арсенала, способного нести ядерное оружие, и внесением соответствующих правок в Конституцию КНДР, а также обсудили планы Пхеньяна по запуску космического спутника и предполагаемые поставки оружия России (Москва и Пхеньян их отрицают). Остин еще раз подчеркнул готовность США задействовать весь свой ядерный и неядерный потенциал для защиты Южной Кореи. «Он отметил, что любое ядерное нападение КНДР на США или их союзников и партнеров неприемлемо и приведет к прекращению существования режима Кима», — сообщили в Пентагоне.

Главным же событием стало подписание Остином и Сином новой редакции «адаптированной стратегии сдерживания» (TDS) Северной Кореи. Документ, принятый в 2013 году, после третьего проведенного в КНДР ядерного испытания, был обновлен впервые. В совместном коммюнике отмечается, что в новой редакции нашли отражение все актуальные рекомендации по использованию ядерного потенциала США и неядерного потенциала Южной Кореи для «подготовки к отражению ядерных и других атак КНДР с применением оружия массового уничтожения в условиях перемирия, кризиса и военного времени». Сам документ засекречен, но положение о применении американского ядерного оружия в ответ на использование Пхеньяном средств массового уничтожения в прежней версии отсутствовало, отмечает южнокорейское радио KBS.

Кроме того, министры отметили успех прошедших в феврале в Вашингтоне совместных командно-штабных учений, на которых впервые был отработан сценарий использования Северной Кореей ядерного оружия, и условились продолжить подобные симуляции. Особое внимание было уделено американскому военному присутствию на Корейском полуострове: Остин пообещал не снижать численности контингента США, а Син высоко оценил тот факт, что в 2023 году в южнокорейский порт впервые за 40 лет зашла американская подлодка, способная нести ядерное оружие, а в октябре впервые в истории в Южную Корею был переброшен американский стратегический бомбардировщик B-52.

США и Южная Корея также договорились расширить обмен спутниковыми данными о пусках северокорейских ракет и провести совместное исследование, чтобы оптимизировать стратегию реагирования на них. Наконец, министры условились развивать сотрудничество в космосе, киберпространстве и военной промышленности — особенно в области кораблестроения.

Как будет развиваться военное сотрудничество США, Южной Кореи и Японии

Немаловажная роль в сдерживании КНДР отводится сотрудничеству США и Южной Кореи с другим важным игроком региона — Японией. 12 ноября, накануне консультаций Остина и Сина, прошли их переговоры с японским министром обороны Минору Кихарой. Встреча трех министров, состоявшаяся по видеосвязи, стала первой в истории. Остин, Син и Кихара договорились запустить к концу декабря механизм для обмена информацией о запусках северокорейских ракет в режиме реального времени. В Пентагоне отметили, что тестирование этого механизма уже на финальной стадии. Как ожидается, страны подключат свои радары к единой платформе на базе индо-тихоокеанского командования ВС США на Гавайях.

Прежде Южная Корея и Япония обменивались данными о северокорейских ракетных пусках через Вашингтон, а возможности Токио по отслеживанию северокорейских ракет были крайне ограничены из-за небольшого радиуса действия японских радаров. Теперь же страны смогут напрямую передавать и получать данные о совершенных КНДР ракетных пусках из различных локаций и с применением различных технологий и, как следствие, будут понимать, с чем имеют дело, еще на ранних этапах полета северокорейских ракет, отмечает The Japan Times. Кроме того, подобное взаимодействие может стать важным подспорьем для Токио в части определения мест для потенциальных контрударов по Северной Корее, право на которые было закреплено в принятой в декабре новой японской стратегии национальной безопасности.

К концу 2023 года США, Южная Корея и Япония также планируют согласовать многолетний план совместных военных учений. В конце октября эти три страны провели первые в своей истории совместные военно-воздушные учения, призванные продемонстрировать их готовность сообща противостоять Северной Корее. «Секретарь Остин подтвердил, что Соединенные Штаты твердо придерживаются союзнических отношений и обязательств по расширенному сдерживанию [угроз безопасности] Японии и Республике Корея, опираясь на весь спектр американских возможностей, включая ядерный потенциал», — говорится в совместном заявлении, принятом по итогам трехсторонних переговоров.

Отношения между США, Южной Кореей и Японией, несмотря на все эти изменения, пока еще сложно назвать альянсом или союзом, скорее речь идет о партнерстве, сказал РБК доцент кафедры дипломатических исследований Университета Йонсей Джеффри Робертсон. При этом дальнейшие перспективы партнерства будут сильно зависеть от внутриполитической обстановки в Южной Корее, где президент избирается на пятилетний срок без возможности переизбрания, и уход администрации Юна в 2027 году может «качнуть маятник в обратную сторону», считает Робертсон. Именно поэтому основное внимание США и Южной Кореи сосредоточено на «институционализации» политических достижений текущего южнокорейского руководства. Обновление стратегии сдерживания КНДР в данном случае имеет особое значение, поскольку призвано рассеять сомнения Сеула в способности Вашингтона защитить своего союзника. «Следующий качественный скачок в развитии альянса произойдет в ноябре 2024 года, когда будет избран следующий президент США, — и этот скачок может оказаться не слишком позитивным», — отметил Робертсон.

Несмотря на то что Токио и Сеул — многолетние союзники США в регионе, их двусторонние отношения продолжали оставаться весьма напряженными как в силу исторических причин (в 1910–1945 годах Корея была оккупирована Японией), так и из-за сохраняющегося территориального спора из-за статуса островов Такэсима (Токто) в Японском море. 46-й президент США Джо Байден уделяет повышенное внимание не только развитию двусторонних отношений с азиатскими союзниками США, но и их активному примирению и сближению. В том или ином виде этот процесс велся последние несколько лет, но именно при Байдене отношения Сеула и Токио вышли на качественно новый уровень — в том числе под воздействием растущей угрозы со стороны Китая и КНДР. В августе 2023 года в американском Кэмп-Дэвиде прошел первый в истории саммит президента США Джо Байдена, премьер-министра Японии Фумио Кисиды и Юн Сок Ёля. Встреча «открыла новую главу» в истории отношений Вашингтона, Сеула и Токио, а их трехстороннее партнерство сейчас «крепче, чем когда-либо», уверяют союзники.

14 ноября в Сеуле с участием Остина пройдет заседание глав оборонных ведомств и представителей стран — участниц Командования Организации Объединенных Наций (ООН), созданного еще в годы Корейской войны объединенного командования многонациональных вооруженных сил, участвовавших в боевых действиях на стороне Сеула. Несмотря на перемирие, заключенное 27 июня 1953 года, командование до сих пор выполняет свой мандат по «обеспечению прочного мира на Корейском полуострове, обеспечивая соблюдение Соглашения о перемирии, содействуя дипломатии с Северной Кореей и выступая в качестве интегратора многонациональных сил во время кризисов и конфликтов», говорится на его официальном сайте. В командование помимо США входят еще 16 стран.

В МИД КНДР резко осудили готовящуюся встречу Командования ООН, обвинив его в попытках начать «вторую Корейскую войну» и потребовав его немедленного роспуска.