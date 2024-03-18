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Почему дочери Ким Чен Ына стали пророчить пост следующего лидера КНДР

В Сеуле считают, что Ким Чжу Э может возглавить страну после отца
Власти Южной Кореи назвали дочь Ким Чен Ына преемницей на пост лидера КНДР
Официальные медиа КНДР впервые назвали дочь Ким Чен Ына титулом, используемым для высшего руководства страны. Что известно о «великой преемнице» и каковы ее шансы возглавить Северную Корею — в материале РБК
Ким Чен Ын и Ким Чжу Э
Ким Чен Ын и Ким Чжу Э (Фото: KCNA / Reuters)

18 марта южнокорейское Министерство объединения, курирующее отношения с Пхеньяном, распространило информацию, что следующим лидером Северной Кореи может стать дочь нынешнего лидера Ким Чен Ына. «Учитывая уровень протокола и выражения, используемые официальными СМИ Северной Кореи, нельзя исключать возможность, что Ким Чжу Э — преемница», — заявил журналистам представитель ведомства Ку Бён Сам.

Речь идет о формулировке, использованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) в материале об участии Кима и его дочери в торжественном открытии тепличного комбината 16 марта. В статье отец и дочь были названы «великими руководящими исполинами» (цитата по русскоязычной версии сайта ЦТАК). Как отмечает южнокорейское агентство Yonhap, подобный титул используется лишь применительно к высшему руководству страны или Трудовой партии Кореи.

Что известно о дочери Ким Чен Ына

Впервые о том, что у Ким Чен Ына родилась дочь, широкая общественность узнала от звезды американского баскетбола Денниса Родмана. Тот посещал Северную Корею для участия в показательном баскетбольном матче, организованном изданием Vice в феврале 2013 года в рамках съемок документального фильма об одной из самых закрытых стран мира. Северокорейский лидер — большой фанат баскетбола и особенно команды Chicago Bulls, где провел часть карьеры Родман, поэтому двое легко нашли общий язык и, по словам американской знаменитости, стали «друзьями на всю жизнь». Баскетболист зачастил с поездками в КНДР и осенью 2013 года проговорился журналистам, что у Кима не так давно родилась дочь Чжу Э. По словам Родмана, ему даже дали подержать ребенка на руках.

Ким Чжу Э со своим отцом Ким Чен Ыном во время посещения военного завода, январь&nbsp;2024&nbsp;года
Ким Чжу Э с Ким Чен Ыном, март 2024 года
Ким Чжу Э с&nbsp;Ким Чен Ыном, март 2023 года
Ким Чжу Э с Ким Чен Ыном во время посещения куриной фермы, январь 2024 года
Ким Чжу Э со своим отцом Ким Чен Ыном во время посещения военного завода, январь&nbsp;2024&nbsp;года
Ким Чжу Э с Ким Чен Ыном, март 2024 года
Ким Чжу Э с&nbsp;Ким Чен Ыном, март 2023 года
Ким Чжу Э с Ким Чен Ыном во время посещения куриной фермы, январь 2024 года
Ким Чжу Э со своим отцом Ким Чен Ыном во время посещения военного завода, январь 2024 года
(Фото: KCNA / Reuters)
Ким Чжу Э с Ким Чен Ыном, март 2024 года
(Фото: KCNA / Reuters)
Ким Чжу Э с Ким Чен Ыном, март 2023 года
(Фото: KCNA / Reuters)
Ким Чжу Э с Ким Чен Ыном во время посещения куриной фермы, январь 2024 года
(Фото: KCNA / Reuters)

Впрочем, в северокорейских СМИ имя девочки ни разу не фигурировало, а бывший сотрудник Национальной разведывательной службаы (НРС) Чхве Су Ён и вовсе заявил журналистам, что на самом деле ребенка зовут Ын Чжу. Он пояснил, что, по всей видимости, когда Ким показывал Родману дочь, он сказал на корейском «этот ребенок» («чо э»); спортсмен по ошибке принял эти слова за имя и при пересказе журналистам исказил до Чжу Э. Так или иначе, иностранные СМИ и даже официальные лица Южной Кореи, включая Министерство объединения, называют дочь Кима Чжу Э. Точный ее возраст не известен: она родились в 2012 или 2013 году, а значит, сейчас ей от 10 до 12 лет. По некоторым данным, Чжу Э — средний ребенок Кима. Его старший сын предположительно родился в 2010 году, а младшая дочь — в 2017-м.

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Ким Чен Ын во время испытаний подводного дрона, март 2023 года

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Впервые печатные органы КНДР упомянули Ким Чжу Э в ноябре 2022 года — тогда она вместе с отцом наблюдала за испытательным пуском межконтинентальной баллистической ракеты. Буквально через неделю Чжу Э вновь появилась в передовицах северокорейских и мировых СМИ: на этот раз «самый любимый» и «драгоценный» ребенок лидера КНДР присутствовала на встрече отца с военными и ракетостроителями.

С этого момента девочка регулярно сопровождала Ким Чен Ына на встречах и в рабочих поездках: менее чем за полтора года Ким Чжу Э приняла участие в 28 публичных мероприятиях, подсчитал профильный портал NK Leadership Watch. Девочка наблюдала за маневрами, пусками баллистических ракет «Хвасон-17» и «Хвасон-18», подготовкой к запуску первого разведывательного спутника КНДР, участвовала в банкетах и тожественных церемониях открытия жилых комплексов. В феврале 2023 года в Северной Корее напечатали серию почтовых марок с изображением Ким Чен Ына вместе с дочерью.

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Фото:Yonhap / Reuters

Независимой информации об «уважаемой дочери» по-прежнему критически мало: северокорейские СМИ не раскрывают ее точный возраст, не говоря уже об учебе или хобби. Поэтому иностранные наблюдатели и журналисты, пытаясь понять больше, анализировали даже гардероб Ким Чжу Э: на официальных снимках на ней строгие деловые костюмы, очки Gucci; Чжу Э также носит кожаные плащи, похожие на те, что предпочитает ее отец. По мнению стилиста Лорен Ротман, все этой призвано продемонстрировать «династийность» и «тихую силу» подростка.

Сможет ли Чжу Э стать лидером КНДР

О том, что Ким Чжу Э готовят в лидеры КНДР, в январе 2024 года впервые заговорили официальные лица Южной Кореи. «Основываясь на анализе ее общественной деятельности и уровне уважения, проявленного к ней с момента ее первого появления, Ким Чжу Э сейчас представляется наиболее вероятной преемницей», — сообщил на парламентских слушаниях Чо Тхэ Ён, претендент на пост главы южнокорейской разведки. В марте с такой же оценкой выступило Министерство объединения страны.

Из-за закрытости Северной Кореи наблюдатели могут строить предположения о положении Ким Чжу Э лишь с опорой на государственные медиа КНДР. Как обратило внимание издание Korea Times, в материалах, посвященных совместному появлению Ким Чен Ына с дочерью на публике, используемые для ее обозначения словосочетания претерпели значительную трансформацию за последний год. Сперва Ким Чжу Э называли «любимым», затем «уважаемым» ребенком лидера, позже в статьях стала также встречаться формулировка «генерал утренняя звезда» (так же в юности называли и Ким Чен Ына) и наконец 16 марта — «великий руководящий исполин».

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Запуск твердотопливной космической ракеты&nbsp;с побережья острова Чеджудо, Южная Корея, 4 декабря 2023 г.

Как поясснил РБК кореевед и преподаватель Университета Лидса и Эдинбургского университета Роберт Уинстенли-Честерс, титулы играют колоссальную роль в северокорейской политике. Основателя династии Кимов Ким Ир Сена называли «солнцем партии», а его день рождения до сих пор отмечают в КНДР как День солнца. Первым титулом второго северокорейского лидера Ким Чен Ира был «центр партии», а его сына Ким Чен Ына до прихода к власти называли «молодым генералом».

«Присвоение Ким Чжу Э такого титула, как «великий руководящий исполин», безусловно, свидетельствует, что она потенциально может стать преемницей Ким Чен Ына, следующей в родословной Пэктусан (священный вулкан, на вершине которого по легенде родился прародитель корейцев Тангун и, согласно официальной биографии, Ким Чен Ир. — РБК)», — отметил британский эксперт.

Другим косвенным доказательством большого будущего Чжу Э можно считать частое появление дочери лидера на публичных мероприятиях, что совершенно нехарактерно для Северной Кореи. Предыдущий глава КНДР Ким Чен Ир, например, старательно скрывал информацию о своей личной жизни, а его «великий преемник» начал фигурировать в общественно-политической жизни страны уже будучи взрослым, незадолго до смерти отца.

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Вид на здание посольства КНДР&nbsp;в Мадриде

Ким Чжу Э же стала появляться на публике уже в девяти- или десятилетнем возрасте, причем сопровождает она отца исключительно на важных в политическом и военном отношении мероприятиях. По данным Уинстенли-Честерс, так часто в северокорейских СМИ прежде упоминались только сами лидеры и супруга Ким Чен Ына Ли Соль Чжу, сопровождавшая его во время рабочих поездок и визитов. «Подобное освещение средствами массовой информации в отношении того, кого не готовят на какую-то значимую роль, слишком уж необычно», — отметил Уинстенли-Честерс.

Тот факт, что Ким Чжу Э — средний ребенок, не играет существенной роли при транзите власти, ведь и сам Ким Чен Ын был третьим по счету сыном Ким Чен Ира, что не помешало ему возглавить страну. Куда больший вопрос вызывает пол потенциальной преемницы, ведь с момента основания КНДР страной руководили исключительно мужчины.

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Ким Чен Ын и&nbsp;Ким Ё Чжон

Но и это не станет серьезной преградой, полагает эксперт. По его мнению, северокорейскому обществу привычен образ сильной женщины: в КНДР широко почитали матерей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а родная сестра Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон занимает важный пост в ЦК Трудовой партии Северной Кореи, и ее заявления, особенно на внешнеполитической темы, нередко публикуются в северокорейской печати.

Уинстенли-Честерс также напомнил, что когда Ким Чен Ын только пришел к власти в 2011 году, многие сомневались в его способности удержаться на посту, однако ему это удалось. «Учитывая, сколько еще времени до транзита власти и какие усилия прилагает Северная Корея для утверждения значимости Ким Чжу Э, возможно, в будущем это не будет казаться северокорейцам и северокорейской элите таким уж маловероятным», — резюмировал он.

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