Почему дочери Ким Чен Ына стали пророчить пост следующего лидера КНДР В Сеуле считают, что Ким Чжу Э может возглавить страну после отца

Официальные медиа КНДР впервые назвали дочь Ким Чен Ына титулом, используемым для высшего руководства страны. Что известно о «великой преемнице» и каковы ее шансы возглавить Северную Корею — в материале РБК

Ким Чен Ын и Ким Чжу Э (Фото: KCNA / Reuters)

18 марта южнокорейское Министерство объединения, курирующее отношения с Пхеньяном, распространило информацию, что следующим лидером Северной Кореи может стать дочь нынешнего лидера Ким Чен Ына. «Учитывая уровень протокола и выражения, используемые официальными СМИ Северной Кореи, нельзя исключать возможность, что Ким Чжу Э — преемница», — заявил журналистам представитель ведомства Ку Бён Сам.

Речь идет о формулировке, использованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) в материале об участии Кима и его дочери в торжественном открытии тепличного комбината 16 марта. В статье отец и дочь были названы «великими руководящими исполинами» (цитата по русскоязычной версии сайта ЦТАК). Как отмечает южнокорейское агентство Yonhap, подобный титул используется лишь применительно к высшему руководству страны или Трудовой партии Кореи.

Что известно о дочери Ким Чен Ына

Впервые о том, что у Ким Чен Ына родилась дочь, широкая общественность узнала от звезды американского баскетбола Денниса Родмана. Тот посещал Северную Корею для участия в показательном баскетбольном матче, организованном изданием Vice в феврале 2013 года в рамках съемок документального фильма об одной из самых закрытых стран мира. Северокорейский лидер — большой фанат баскетбола и особенно команды Chicago Bulls, где провел часть карьеры Родман, поэтому двое легко нашли общий язык и, по словам американской знаменитости, стали «друзьями на всю жизнь». Баскетболист зачастил с поездками в КНДР и осенью 2013 года проговорился журналистам, что у Кима не так давно родилась дочь Чжу Э. По словам Родмана, ему даже дали подержать ребенка на руках.

Ким Чжу Э со своим отцом Ким Чен Ыном во время посещения военного завода, январь 2024 года (Фото: KCNA / Reuters) Ким Чжу Э с Ким Чен Ыном, март 2024 года (Фото: KCNA / Reuters) Ким Чжу Э с Ким Чен Ыном, март 2023 года (Фото: KCNA / Reuters) Ким Чжу Э с Ким Чен Ыном во время посещения куриной фермы, январь 2024 года (Фото: KCNA / Reuters)

Впрочем, в северокорейских СМИ имя девочки ни разу не фигурировало, а бывший сотрудник Национальной разведывательной службаы (НРС) Чхве Су Ён и вовсе заявил журналистам, что на самом деле ребенка зовут Ын Чжу. Он пояснил, что, по всей видимости, когда Ким показывал Родману дочь, он сказал на корейском «этот ребенок» («чо э»); спортсмен по ошибке принял эти слова за имя и при пересказе журналистам исказил до Чжу Э. Так или иначе, иностранные СМИ и даже официальные лица Южной Кореи, включая Министерство объединения, называют дочь Кима Чжу Э. Точный ее возраст не известен: она родились в 2012 или 2013 году, а значит, сейчас ей от 10 до 12 лет. По некоторым данным, Чжу Э — средний ребенок Кима. Его старший сын предположительно родился в 2010 году, а младшая дочь — в 2017-м.

Впервые печатные органы КНДР упомянули Ким Чжу Э в ноябре 2022 года — тогда она вместе с отцом наблюдала за испытательным пуском межконтинентальной баллистической ракеты. Буквально через неделю Чжу Э вновь появилась в передовицах северокорейских и мировых СМИ: на этот раз «самый любимый» и «драгоценный» ребенок лидера КНДР присутствовала на встрече отца с военными и ракетостроителями.

С этого момента девочка регулярно сопровождала Ким Чен Ына на встречах и в рабочих поездках: менее чем за полтора года Ким Чжу Э приняла участие в 28 публичных мероприятиях, подсчитал профильный портал NK Leadership Watch. Девочка наблюдала за маневрами, пусками баллистических ракет «Хвасон-17» и «Хвасон-18», подготовкой к запуску первого разведывательного спутника КНДР, участвовала в банкетах и тожественных церемониях открытия жилых комплексов. В феврале 2023 года в Северной Корее напечатали серию почтовых марок с изображением Ким Чен Ына вместе с дочерью.

Независимой информации об «уважаемой дочери» по-прежнему критически мало: северокорейские СМИ не раскрывают ее точный возраст, не говоря уже об учебе или хобби. Поэтому иностранные наблюдатели и журналисты, пытаясь понять больше, анализировали даже гардероб Ким Чжу Э: на официальных снимках на ней строгие деловые костюмы, очки Gucci; Чжу Э также носит кожаные плащи, похожие на те, что предпочитает ее отец. По мнению стилиста Лорен Ротман, все этой призвано продемонстрировать «династийность» и «тихую силу» подростка.

Сможет ли Чжу Э стать лидером КНДР

О том, что Ким Чжу Э готовят в лидеры КНДР, в январе 2024 года впервые заговорили официальные лица Южной Кореи. «Основываясь на анализе ее общественной деятельности и уровне уважения, проявленного к ней с момента ее первого появления, Ким Чжу Э сейчас представляется наиболее вероятной преемницей», — сообщил на парламентских слушаниях Чо Тхэ Ён, претендент на пост главы южнокорейской разведки. В марте с такой же оценкой выступило Министерство объединения страны.

Из-за закрытости Северной Кореи наблюдатели могут строить предположения о положении Ким Чжу Э лишь с опорой на государственные медиа КНДР. Как обратило внимание издание Korea Times, в материалах, посвященных совместному появлению Ким Чен Ына с дочерью на публике, используемые для ее обозначения словосочетания претерпели значительную трансформацию за последний год. Сперва Ким Чжу Э называли «любимым», затем «уважаемым» ребенком лидера, позже в статьях стала также встречаться формулировка «генерал утренняя звезда» (так же в юности называли и Ким Чен Ына) и наконец 16 марта — «великий руководящий исполин».

Как поясснил РБК кореевед и преподаватель Университета Лидса и Эдинбургского университета Роберт Уинстенли-Честерс, титулы играют колоссальную роль в северокорейской политике. Основателя династии Кимов Ким Ир Сена называли «солнцем партии», а его день рождения до сих пор отмечают в КНДР как День солнца. Первым титулом второго северокорейского лидера Ким Чен Ира был «центр партии», а его сына Ким Чен Ына до прихода к власти называли «молодым генералом».

«Присвоение Ким Чжу Э такого титула, как «великий руководящий исполин», безусловно, свидетельствует, что она потенциально может стать преемницей Ким Чен Ына, следующей в родословной Пэктусан (священный вулкан, на вершине которого по легенде родился прародитель корейцев Тангун и, согласно официальной биографии, Ким Чен Ир. — РБК)», — отметил британский эксперт.

Другим косвенным доказательством большого будущего Чжу Э можно считать частое появление дочери лидера на публичных мероприятиях, что совершенно нехарактерно для Северной Кореи. Предыдущий глава КНДР Ким Чен Ир, например, старательно скрывал информацию о своей личной жизни, а его «великий преемник» начал фигурировать в общественно-политической жизни страны уже будучи взрослым, незадолго до смерти отца.

Ким Чжу Э же стала появляться на публике уже в девяти- или десятилетнем возрасте, причем сопровождает она отца исключительно на важных в политическом и военном отношении мероприятиях. По данным Уинстенли-Честерс, так часто в северокорейских СМИ прежде упоминались только сами лидеры и супруга Ким Чен Ына Ли Соль Чжу, сопровождавшая его во время рабочих поездок и визитов. «Подобное освещение средствами массовой информации в отношении того, кого не готовят на какую-то значимую роль, слишком уж необычно», — отметил Уинстенли-Честерс.

Тот факт, что Ким Чжу Э — средний ребенок, не играет существенной роли при транзите власти, ведь и сам Ким Чен Ын был третьим по счету сыном Ким Чен Ира, что не помешало ему возглавить страну. Куда больший вопрос вызывает пол потенциальной преемницы, ведь с момента основания КНДР страной руководили исключительно мужчины.

Но и это не станет серьезной преградой, полагает эксперт. По его мнению, северокорейскому обществу привычен образ сильной женщины: в КНДР широко почитали матерей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а родная сестра Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон занимает важный пост в ЦК Трудовой партии Северной Кореи, и ее заявления, особенно на внешнеполитической темы, нередко публикуются в северокорейской печати.

Уинстенли-Честерс также напомнил, что когда Ким Чен Ын только пришел к власти в 2011 году, многие сомневались в его способности удержаться на посту, однако ему это удалось. «Учитывая, сколько еще времени до транзита власти и какие усилия прилагает Северная Корея для утверждения значимости Ким Чжу Э, возможно, в будущем это не будет казаться северокорейцам и северокорейской элите таким уж маловероятным», — резюмировал он.