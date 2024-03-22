Зеленский назвал проблемы Украины с боеприпасами позором Европы

Нехватка боеприпасов у ВСУ — это позор Европы, так как она может позволить большую военную поддержку Украины, заявил Зеленский. Он призвал лидеров ЕС к наращиванию поставок снарядов. Россия осуждает любую западную помощь Киеву

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Нехватка боеприпасов на передовой является позором Европы, так как она может позволить себе большую поддержку ВСУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Его слова приводит издание Tagesschau.

«К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на передовой является позором для Европы в том смысле, что Европа может позволить себе больше, — сказал он. — Важно доказать это сейчас».

Зеленский призвал участников саммита к увеличению военной поддержки Украины.

Из-за нехватки снарядов ВСУ отступили из Авдеевки и «некоторых деревень», а на фронте сложилась трудная ситуация, заявлял ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По данным The Wall Street Journal (WSJ), сейчас запасы боеприпасов у украинской армии почти закончились. Россия при этом превосходит страны НАТО по их количеству и мощностям производства, писала газета. Для отражения «возобновившегося натиска» Украине ежемесячно необходимо до 200 тыс. снарядов различного количества, заявили опрошенные WSJ аналитики.

Президент Чехии Петр Фиала в начале марте рассказал о наличии средств на закупку первой партии из 300 тыс. артиллерийских снарядов для ВСУ. Всего же в рамках инициативы Праги Киеву планируют передать 800 тыс. боеприпасов. По данным издания Euractiv, деньги на эти цели согласились выделить более 15 стран, в том числе не входящих в ЕС.

В марте 2023 года Евросоюз обещал направить ВСУ 1 млн боеприпасов за год, однако реализовать эти планы не смог. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает на предоставление Киеву чуть более 500 тыс. снарядов.

Россия выступает против военной помощи Запада Украине. В Москве настаивают, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход.