Зеленский назвал проблемы Украины с боеприпасами позором Европы
Нехватка боеприпасов на передовой является позором Европы, так как она может позволить себе большую поддержку ВСУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Его слова приводит издание Tagesschau.
«К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на передовой является позором для Европы в том смысле, что Европа может позволить себе больше, — сказал он. — Важно доказать это сейчас».
Зеленский призвал участников саммита к увеличению военной поддержки Украины.
Из-за нехватки снарядов ВСУ отступили из Авдеевки и «некоторых деревень», а на фронте сложилась трудная ситуация, заявлял ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По данным The Wall Street Journal (WSJ), сейчас запасы боеприпасов у украинской армии почти закончились. Россия при этом превосходит страны НАТО по их количеству и мощностям производства, писала газета. Для отражения «возобновившегося натиска» Украине ежемесячно необходимо до 200 тыс. снарядов различного количества, заявили опрошенные WSJ аналитики.
Президент Чехии Петр Фиала в начале марте рассказал о наличии средств на закупку первой партии из 300 тыс. артиллерийских снарядов для ВСУ. Всего же в рамках инициативы Праги Киеву планируют передать 800 тыс. боеприпасов. По данным издания Euractiv, деньги на эти цели согласились выделить более 15 стран, в том числе не входящих в ЕС.
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