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Послание Путина Федеральному собранию ,  
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Путин назвал бредом заявления о возможном нападении России на Европу

Путин назвал бредом заявления Запада о возможном нападении России на Европу
Сюжет
Послание Путина Федеральному собранию
Путин назвал бредом заявления о возможном нападении Москвы на Европу. По его словам, западные страны «сами выбирают цели для нанесения ударов» по России. Об угрозе атаки, в частности, говорили в Норвегии, Нидерландах и Германии
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Заявления западных политиков о планах Москвы напасть на Европу — бред, который «несут без всякого смущения», заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, Запад спровоцировал конфликты на Украине, Ближнем Востоке и в других регионах мира и «продолжает лгать». «Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Ну просто, мы же с вами понимаем, несут бред какой-то. При этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения», — заявил Путин.

Глава государства отметил необходимость укрепления российских группировок на западном стратегическом направлении для «нейтрализации угрозы, связанной с очередным расширением НАТО на Восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии». Он также прокомментировал инициативу об отправке на Украину военных контингентов альянса.

«Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны, в конце концов, понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории», — отметил он.

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О возможном нападении России на европейские страны после окончания военной операции на Украине говорили, в частности, министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, представители военного командования Нидерландов и Бельгии, генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден предупреждали о риске атаки Москвы на государства — члены альянса.

В декабре 2023 года Путин называл подобные высказывания «полной чушью». По его словам, Россия не имеет территориальных претензий к странам НАТО, а также «ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного» интереса к подобному сценарию.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Европа Владимир Путин Украина
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