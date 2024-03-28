Минтруд Киргизии предупредил о вербовке в мессенджерах для терактов в России

В Киргизии предупредили о вербовке в мессенджерах для терактов в России

Граждан Киргизии пытаются вербовать для участия в терактах в России, сообщили в Минтруде республики. Там рекомендовали им не искать работу через социальные сети и не поддаваться на провокации

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Граждан Киргизии, в том числе несовершеннолетних, пытаются вербовать в социальных сетях и мессенджерах, в том числе Telegram, для участия в терактах в России, сообщила пресс-служба Минтруда республики.

«Вербовщики действуют в основном через сайты знакомств, вычисляют жертв, анализируя переписки в различных группах, по религиозным, культурным, национальным и другим социальным признакам, делают ставку на уязвимых людей, лиц, находящихся в депрессии или испытывающих какие-либо трудности», — говорится в сообщении ведомства. Граждан Киргизии, находящихся в России, призвали не поддаваться на провокации и не устраиваться на работу через социальные сети.

В Минтруде Киргизии напомнили об ответственности за теракты, которая, согласно уголовному законодательству России, может быть до пожизненного лишения свободы.

Ранее российские силовики обнаружили группу в Telegram, где эмиссары «Исламского Государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) завербовали четырех участников атаки на «Крокус Сити Холл», которые оказались гражданами Таджикистана. Их соотечественника и также участника этой группы решили выслать из России.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Боевики — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов — ворвались в здание, расстреляли находившихся там людей, подожгли помещения и скрылись. Погибли 143 человека, более 180 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ. Всего задержаны 11 человек. Четырех непосредственных участников атаки отправили под арест до 22 мая.