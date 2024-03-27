Wildberries рассказала о результатах проверки мигрантов на складе в Электростали

В Wildberries рассказали о результатах проверки МВД склада в Электростали

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Полиция закончила проверку документов мигрантов на складе Wildberries в подмосковной Электростали, сообщила РБК пресс-служба компании.

Вопросы у полицейских возникли почти к 40 работникам склада.

«38 исполнителей склада пройдут дополнительную проверку для уточнения данных в правоохранительных органах. Все остальные уже вернулись к своей деятельности», — сообщили в Wildberries, добавив, что склад работает в штатном режиме.

О том, что на склад Wildberries в Электростали приехала полиция, компания рассказала днем 27 марта. Полицейские решили провести проверку «в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов».

На этот же склад силовики приезжали с проверкой соблюдения миграционного режима в ноябре 2023 года.